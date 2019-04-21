【好人好事】十歲芝娃娃彩雲邨走失　坪石遊樂場員工發起拯救行動

21日有狗主走失了一隻有心藏病的芝娃娃，狗主與朋友慌忙在網上群組發文尋犬，又印了360張街招貼在附近地方。失犬不足一日，狗主的朋友便收到坪石公園工作人員的電話，指已經找到小狗，並已給予食物和水，把牠好好照顧。發文者讚揚坪石公園的工作人員非常有愛心，「佢哋放工仲沿路搵有冇人貼街招，又問自己住緊條邨有冇人搵狗，真係好好！」

事發在4月21日早上六時，一名狗主帶同一隻十歲的芝娃娃「寶寶」出門，準備到彩雲邨附近放狗。當時寶寶沒有繫上狗繩，剛散步不久便跑走了。由於寶寶心臟不適，要長期服藥，故令狗主非常擔心，於是狗主便和好友康小姐在網上群組發文，希望找回寶寶。

康小姐說，小狗心臟不適，若有行雷閃電，牠便十分害怕。21日下午，康小姐收到坪石遊樂場工作人員的電話，表示找到小狗，並將牠照顧妥當。「唔知點解小狗跑過咗天橋，去咗對面坪石公園（坪石遊樂場），清潔女工見到寶寶企喺馬路邊，差啲畀車撞，所以就抱咗佢去員工休息室。」

康小姐引述職員表示，當清潔工把寶寶抱到員工休息室時，就連寫字樓的職員也參與了「照顧小狗行動」，買了食物和水給寶寶，又各自在網上登出走失小狗的啟示，康小姐非常感動，「將小狗當係皇帝咁照顧，對佢真係好好。」

事發時，負責早更的工作人員準備收工，因擔心未能陪伴小狗而感到徬徨，故自發在回家沿路看看有沒有人貼出街招，而一眾住在彩雲的清潔員工也到自己住的大廈座頭問有沒有人正在尋犬。最終遊樂場員工在社交平台發現康小姐的尋犬啓示，於同日下午致電康小姐，人狗始團圓。

康小姐和狗主原本打算買一些西餅贈予一眾職員以示感激，但職員們堅拒接受禮物，行為令康小姐和狗主非常感動。「佢哋話因為公務員，所以唔可以接受任何金錢或者有關利益嘅嘢，最緊要狗仔平安冇事。所有員工，由六十幾歲嘅清潔工去到寫字樓嘅後生仔都好好，真係好值得表揚。」



香港01記者曾就事件向坪石遊樂場了解，場內的夜更職員證實有此事，更表示該犬是由早更的清潔女工尋獲​，一眾職員也有份照顧小狗。