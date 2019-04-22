【殘害郊野】風箏繩纏翼險殺雀　港父母帶子女郊遊被斥欠公德

風箏繩緊纏羽翼，鳥兒不能展翅高空，若無人救援恐慘死草堆中。郊野公園一隻小鳥，誤闖人為的「致命陷阱」，被風箏繩索纏著雙翼，無法獨力脫困，幸牠疑有靈性懂得向有心人求救，休養一日後展翅高飛重歸自然。該名熱心的救雀市民Fion，發文譴責港人趁假日攜子女到郊區玩樂，卻不斷殘害地球，將大自然當作是自己的地方，有家長以網撲蝶捉入樽內送給子女，又把大量風箏棄於地上，質疑「帶住啲小朋友嚟郊遊，唔係應該教佢哋愛惜大自然、愛惜生命？」她希望喚醒港人的公德心，愛護自然環境。

Fion發文指責港人父母帶子女郊遊，卻未有以身作則愛護自然。(網上截圖)

小鳥墮地掙扎 獲救一日後重歸自然

Fion接受香港01訪問時指出，她本身有正職，但閒時會擔任動物義工，幫助區內的貓狗絕育及日常照顧。數日前，她途經西貢區一個郊野公園，發現一隻小鳥被風箏繩緊纏著雙翼，當時牠已跌落在草地上，不斷掙扎求援，「呢隻係靈雀，識求救！唔係就只可以係草堆到暴曬等死！」同場其他好心人亦一同施以援手，協力將繩索剪斷，「好彩應該唔係長時間纏住，所以無纏死咗隻翼！」

有好心人將受傷小鳥帶回家休養，眼見牠精神奕奕，故打開窗欲放牠回歸大自然，詎料小鳥竟又飛回來，估計小鳥想要回到郊野公園，遂翌日再送牠回家。

Fion曾見過有野豬被垃圾繩綁住嘴巴。(Fion提供)

Fion﹕點解唔教小朋友愛惜大自然？

Fion透露，她不時到郊野公園等地方，看過不少野生動物身陷人為陷阱而無法自救，故她出門時會隨身攜帶一把鉸剪，以備不時之需。她曾見過有野豬被垃圾繩綁住嘴巴，又估計不少陸地動物猶如海洋生物，進食大量人類製造的垃圾，影響健康。

而人類有欠公德心的行為，Fion看過不少，更指她拍攝的照片只是冰山一角。她指出，假期時，很多父母帶同孩子到郊野公園親親大自然，卻不愛惜這個地方，「家長好努力去『撲蝶』，不停用個網想捉啲蝴蝶落個預備咗嘅樽到比啲仔女玩。」玩完風箏後不收拾妥當，而是胡亂棄置，動物被繩索纏住，根本不懂得自救。有家長郊遊吃杯麵，燒烤用即棄餐具，最終一地垃圾一地膠，破壞自然，「帶住啲小朋友嚟郊遊，唔係應該教佢哋愛惜大自然、愛惜生命？」

她指港人郊遊，玩完風箏後不收拾妥當，而是胡亂棄置。(Fion提供)

慨嘆天氣差 自然才有喘息空間

「天氣唔好係比個公園喘息嘅空間！」過去兩天的耶穌受難日假期，慶幸天氣惡劣，暴雨連連，港人未能郊遊，故垃圾的數量也驟減，「天氣好嘅假期個公園係比人攪到遍體鱗傷咁！假期後佢先有得休息休養一下！啲動物都係！」她無奈表示，每天在這片美好的大自然中，見證人類不停殘害地球，而人類反而不斷投訴原居動物「殘害」人類自以為屬於自己的地方。她呼籲港人應有環保意識及公德心，到郊野公園時勿用即棄餐具，而玩樂過後要執拾好風箏，保護自然環境及動物。