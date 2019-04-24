將軍澳泳池局部停開　泳客不滿起爭執：畀咗錢點解唔游得！

「我畀咗錢入嚟點解唔游得！」清晨時份，泳客進入將軍澳游泳池，但因訓練池及習泳池均需暫停開放，全泳池有八個池，但有五個關閉，只得嬉水池開放，惹起約十多名泳客不滿，有人以粗口指責救生員，在場職員報警處理。警方於今早7時13分接獲泳池職員報案指，一男泳客前往已關閉的訓練池游泳，救生員阻止其間引起爭執，警員到場調停。

從康文署網站可見，將軍澳游泳池因人手不足局部停開。（康文署網站截圖） 事發於今（24日）早上約6時45分，將軍澳游泳池發生泳客與救生員爭執事件，需要警方協助調停。從康文署網站可見，將軍澳游泳池主池維修及因人手不足，因此訓練池及習泳池均需暫停開放，只開放嬉水池。不過，今早有泳客堅持到訓練池游泳，救生員上前勸阻，其間發生爭執。

將軍澳泳池入口掛有橫額指部分池需停開。（陳蕾蕾攝）

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，事後有職員通知工會指，由於人手不足，今日只有嬉水池開放，惟多名泳客到已封閉，即沒有安排當值救生員的訓練池游泳，因此救生員勸阻，泳則更直斥「我畀咗錢入嚟點解唔游得！」有人更以粗口指責救生員，在場職員只好報警處理。

鄧子安指，相信泳客因「摸門釘」所以感到不滿引發事件。他補充，因人手不足關閉的游泳池普遍都不會有欄圍封及職員當值，如發現有泳客進池，都由職員提醒。鄧又指，如場地因人手不足而需局部停開，場地負責人會自行選擇將開放的設施，而市民都可以從康文署網站查閱有關資訊。

警方於今早7時13分接獲泳池職員報案指，一男泳客前往已關閉的訓練池游泳，救生員阻止其間引起爭執，警員到場調停。

泳客吳先生表示，今早約9點開始到上址游水，未看見有人進入關閉的泳池，並於於嬉水池游水，感到不便，「我哋游慣大池」。（陳蕾蕾攝） 部分泳客受影響：「我哋游慣大池」 《香港01》記者到場視察，雖然將軍澳泳池局部停開，不過仍有約四十多名泳客，而嬉水池則有五名救生員當值。泳客吳先生表示，今早約9點開始到上址游水，未看見有人進入關閉的泳池，並於於嬉水池游水，感到不便，「我哋游慣大池」，看到通告得悉因救生員不足而需關閉訓練池及習泳池，對缺人情況感到無奈及不理想，認為政府應該增加預算增聘人手解決問題。他又指，以往會到清水灣泳灘，惟因山竹後需維修，因此轉到此處游泳，每周均會游一兩次，「訓練池都閂埋，唯有游小朋友池」。 鄭先生指今日為首次帶同女兒到上址游泳，本來以為維修才不開放訓練池及習泳池，但認為關池對自己沒有影響，亦希望可增加救生員人手。今日亦未聽聞有人落訓練池游泳的情況，但不同意做法，「冇救生員始終危險。」 郭先生表示，每天都會到此游泳，關閉訓練池及習水池對他並冇大影響，又指人手不足問題，「年年都係架啦！」，指每年夏天均會出現人手短缺問題。

全港13個泳池因救生員不足 需局部停開

今日天晴炎熱，在最高31°C的天氣下，泳客紛紛到泳池暢泳消暑。惟救生員人手不足，全港有13個泳池需局部暫停開放。

救生員流失率高 工會：有人2星期先有一日假

對於救生員人手不足問題，鄧子安直言「冇咩希望」，他指，現時人手流失比例超過有人加入。「好多人都轉去教游水，或者去私人泳池做救生員，因為容易請假，私人嘅只要搵到個人去頂更就得。但政府嘅要跟返請人程序去做，加上人手少，請假都難。」鄧子安表示，有泳灘救生員要工作2星期才有一日假期，亦曾有人沒有吃飯時間「2星期一日假其實就唔係迫嘅，但有時見到唔夠人，都會幫吓手」。他建議，政府應重新考慮現時的人手比例，避免過份依賴臨時工，雖然最近政府將80名季節性救生員轉為全職救生員，但人手仍然不足。他覺得，即使在非泳季，救生員亦可到社區推廣水上安全等，可減少季節性救生員並增加全職救生員名額。