【告別老店】不敵數碼　深水埗東昇沖印結業　老闆：影菲林係認真

深水埗桂林街一隅，有間擺滿形形色色的相機鏡頭、菲林相機機身的相片沖印店舖。有老街坊到店領取沖曬好的相片，也有不少人前來尋寶，在一個個玻璃櫃前探頭，仿佛在找尋什麼寶藏。這間大約只有100呎的小店，是一群攝影發燒友的聚腳點。開業近40年，近日卻突然傳來結業的消意。老闆阿強說，在數碼化的洪流下，沖印行業始終捱不下去。 攝影：鄧柏良

東昇沖晒二手器材公司於1973年左右開業，至今已在深水埗屹立近半世紀，店內一半經營二手相機鏡頭寄賣生意，另一邊廂則經營相片沖印生意。可惜近幾年來沖印生意大不如前，收入僅僅足以支付伙計薪水。「以前一半收入來自沖曬，一半收入來自出售相機才能勉強維本，現在沖印相片的人愈來愈少，收入只剩下靠賣相機，也就難以維持，收入也僅僅夠支付人工。」店主阿強說。

「如果賣全新相機又太高成本，店內所有相機全部都是客人寄賣。」東昇老闆阿強說。

阿強中五畢業後，第一份工作就於邵氏影城擔任電影沖印工作，負責為拍好的電影沖印幾份副本，然後送往不同戲院播映。「那時候上班經常找明星拍照，好開心，可能就這樣有了種情意結。」後來他轉往柯達公司再次擔任相片沖印工作，第三份工作，就來到了東昇。

老街坊到店領取沖曬好的相片，也有不少人前來尋寶。

接手做老闆後增設二手相機寄賣

沖印工作佔據阿強半生時間，這十數年間，他目睹了沖印行業日漸式微。「初初來到只是打工，幫老闆沖印照片，接手之前店舖只賣新相機、收音機及耳機，後來老闆不做我頂手繼續做，店內才開始寄賣二手相機、鏡頭，那時，沖曬業都已經開始式微，」

不捨相伴十幾年貓咪 曾每日為貓拍一卷菲林

結業決定下得艱難，現在終於要離場，店舖經營近40年，至今結業，問他可有不捨？他說最不捨的，不是一堆舊物，反而是身邊的一隻貓。「黃腳」今年14歲，早年經常與牠兄弟「白腳」出雙入對，本來牠們為東昇旁邊石油氣店的寵物，可是兩貓卻經常跑來店內打瞌睡，久而久之阿強也成了第二主人。即將結業，最近他常常在想，店舖有沒有人接手，不知新東主對黃腳可好，阿強眼中滿是擔憂，又萬般不捨，「我看着牠長大，牠們每天都過來吃東西，只是認得到我，我回來開店，一搖鎖匙，牠們就會走出路口歡迎我。」

數碼的，同一個景你會影十幾張，你也懶得去看，沒有人會去重視 阿強

店內擺滿貓相片，阿強也自嘲是貓奴。

年半前白腳因肺積水而病逝，與貓相伴十多年，大概阿強早已與貓早有心靈感應。白腳病逝前半年，阿強心血來潮每天都為白腳拍下照片，「我也不知道為什麼自己會這樣做。」一卷菲林有12張，他幾乎每天拍上一卷，然後統統拿去沖印，把家裏的相冊都貼滿貓的照片。

沖印照片來得實在

在數碼化年代下，人人隨手拈來一部手機，照片來得毫不費力，阿強自己也有用數碼相機拍照，不過卻仍保留拍菲林的習慣。「實物和數碼是不同的，菲林曬了出來，我會將它放在相簿，有空就會拿出來揭揭回看，而數碼的，同一個景你會影十幾張，你也懶得去看，沒有人會去重視。」

店舖於九月正式結業，阿強特意在五個月前宣布結業消息，正是打算通知客人來取回寄賣的貨物。結業去向為何？阿強笑笑說應該不會再從事這沖印業，但暫時未有打算，目前亦正在找人接手店舖。

影菲林不是什麼比較厲害，是心態上認真一點 阿強

因為張張也是錢嘛 沖印店顧客

阿強說，曾經有移民外國的客人把相機拿來寄賣，一年回港一次才收取金錢；也有人將相機擺放了幾年也沒有回來收錢，「可能唔記得咗啦！哈。」

結業後，可以留下的，只有一張張拍下過、沖印過的實物照。大概因為如此，硬照比虛擬的數碼照來得更實在和珍貴，阿強說：「影菲林不是什麼比較厲害，是心態上認真一點。」旁邊的客人聽罷笑笑道：「因為張張也是錢嘛！」