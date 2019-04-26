屯門黃金海岸泳灘　驚現漁民放籠撒網捕魚　救生員：隨時害死泳客

夏日炎炎，不少人會選擇到泳灘暢泳，但沒想過海中暗藏「捕人網」。港九拯溺員工會於Facebook上載一片段，今早（26日）一名男子於屯門黃金海岸旁的黃金泳灘操練獨木舟其間，發現安全泳區界線內不同位置，分佈了捕魚籠，其後更於防鯊網位置找到一個近一百尺長的魚網，於是通知泳灘救生員，並與救生員一起協助清理。有救生員表示，有漁民會等救生員下班後到泳灘落魚網，泳客若遭魚網纏上，情況會很危險。

屯門黃金海岸旁的黃金泳灘安全泳區界線內發現捕魚籠及魚網。（余睿菁攝）

（影片截圖） 捕魚籠內仍有魚餌 片段所見，捕魚籠內仍有魚餌，該名泳客指，捕魚籠於安全泳區界線內隨機擺放，再用浮水繩設置，浮水繩特性很厚及很硬，於水中會打圈，泳客不留意會被纏繞。至於捕魚網被發現時，與防鯊網對角拉著形成三角形，於水中半浮沉，泳客游過時很大機會會被絆倒，對泳客構成嚴重威脅。 他指，現時救生員不足，不能用大艇視察，現時只能「辛苦啲」用獨木舟出去，要慢慢地分數次，與數架艇一起巡視。他指若他們都不用獨木舟視察，就沒有人能夠出去拆網。

救生員：我哋俾網纏著都緊張

港九拯溺員工會發言人Nick表示，魚網透明，泳客難以察覺，「泳客一纏就會驚，好難唔死，就算我哋俾網纏住都緊張，因為呢啲魚絲唔係咁易去掹斷。」至於魚籠會四圍漂，可能會跟著泳客水流走，泳客難以擺脫。Nick指，防鯊網外亦一向有很多魚網，有時候會困在防鯊網，防鯊網人員會定時檢查防鯊網附近有否雜物。

（余睿菁攝） 漁民等救生員下班落魚網 他稱，晚上不時有漁民特意待救生員下班後，前來泳灘落魚網，甚至帶艇前來，由於對方不會開燈，很難發現。漁民通常會馬上收網，但有時候會將漁網放過夜，希望等多點魚穫才收網。他表示，天光前仍未有救生員當值，但已有不少公公婆婆前來游泳，情況很危險。以他所知，其他泳灘亦有這個情況，建議水警多加巡視。

泳灘常客陳生表示，魚網可能會鬆脫，擔心魚網四處漂浮。（王譯揚攝） 泳灘常客陳生表示，由於平日都不會游到防鯊網附近，所以不太擔心，但魚網可能會鬆脫，魚網四處漂浮擔心會纏繞到泳客。另一泳客蔡小姐則希望漁民不要在泳灘捕魚。港九拯溺員工會呼籲，勿在防鯊網及游泳區範圍內放置捕魚工具或對泳客構成危險之「纏繞物」。如市民在𣈱泳時發現水中纏繞物會對生命構成危害、妨礙及不便，請盡快通知救生員清理，避免意外發生。

根據《泳灘規例》第132 章，任何人不得在任何泳灘上作出任何作為以致相當可能對其他使用該泳灘的人造成危害、妨礙、不便或煩擾。（王譯揚攝）

《泳灘規例》並未有明確規定不能捕魚，但根據第132 章第109條 ，任何人不得在任何泳灘上 —— (a) 作出任何作為以致相當可能對其他使用該泳灘的人造成危害、妨礙、不便或煩擾；或 (b) 作出任何作為以致該泳灘或該泳灘上的任何物件相 當可能受到破壞、變得污穢、出現扔棄物、受到污損或出現混亂，或以致鄰近該泳灘的水相當可能受 到污染；或 (c) 於並非由署長撥作供公眾用於烹煮的地方生火。