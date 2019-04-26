【黃埔民宿？】17名內地客稱探朋友　拖篋硬闖黃埔花園　保安報警

17名內地遊客拖行李篋，昨晚（25日）聲稱探朋友，要求進入紅磡黃埔花園一單位，遭保安員攔截拒絕，並報警求助。警員手持盾牌到場，內地遊客改口稱已處理好事件，會自行租酒店並散去。有街坊質疑有業主經營非法旅館，根據《旅館業條例》，無牌經營旅館屬刑事罪行，最高可被處罰款20萬元及監禁兩年。

有警員到場並手持盾牌。(黃埔心圖片)

事發於昨日（25日）晚上10時許，紅磡黃埔花園7期紅棉苑5座，有17人拖著行李篋走進大廈大堂，要求登上一單位。姓麥63歲男保安員將眾人攔下，追問來意，有人報稱「探朋友」。保安員認為有可疑，拒絕眾人上樓，雙方發生爭執，保安員只好報警求助。警方接報到場，手持盾牌戒備，眾人在大廈外逗留，部分人已散去。警方經初步調查後，一名姓鄭44歲持雙程證男子向警方指，偕16名朋友到上址一單位探望朋友，但後來已「傾掂數」，決定改租酒店，眾人其後離開。案件列作「糾紛」處理。

網上出租黃埔花園房間

有街坊懷疑上址單位有人經營非法旅館，並指幸好有管理人員監察，否則該批內地遊客可能已上樓。香港01記者翻查網上共享住宿的網頁，發現有業主出租黃埔花園一帶的單位或房間，房東介紹單位鄰近港鐵黃埔站，購物便利，適合香港游的朋友。

根據《旅館業條例》，無牌經營旅館屬刑事罪行。法例規定，旅館的定義乃指任何處所，其佔用人、東主或租客會向住客提供收費的住宿地方。任何處所之經營模式倘符合旅館釋義，必須領取旅館牌照，除非每次出租均為連續28天或以上，則可獲豁免不受條例規限。經營或管理無牌旅館均屬刑事罪行，一經定罪會留有案底，最高可被處罰款20萬元及監禁兩年。