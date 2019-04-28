馬會連續五屆支持全港運動會　推廣體育文化

全港18區運動健兒參與的兩年一度社區體壇盛事、全港運動會(港運會)今天(4月28日)於香港體育館正式開幕。香港賽馬會慈善信託基金連續五屆成為港運會的主要貢獻機構，藉此鼓勵全港市民積極參與體育活動，建立健康生活模式，並增加他們對地區的歸屬感，促進社區互動。 馬會慈善及社區事務執行總監張亮、香港特別行政區署理行政長官張建宗、民政事務局局長劉江華、常任秘書長謝凌潔貞及體育專員楊德強、康樂及文化事務署署長李美嫦、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、第七屆全港運動會籌備委員會主席葉永成和策劃顧問湯徫掄、立法會議員馬逢國和劉國勳，以及18區運動員等一同出席港運會開幕禮。

各嘉賓主持第七屆港運會開幕禮。(馬會圖片)

第七屆港運會由今日起至6月2日舉行，共設有八個比賽項目，包括：田徑、羽毛球、籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球，為逾7,000名經由各區議會選拔的優秀運動員提供交流切磋的寶貴機會。

另外，為推廣傷健共融，港運會繼續舉辦「輪椅籃球挑戰賽」及「智障人士游泳邀請賽」。

除了支持賽馬會五人足球和賽馬會籃球比賽外，馬會亦贊助賽馬會全城躍動活力跑，這項社區參與活動已於今年三月在沙田城門河畔舉行，參與人數再創新高，共有5,300名不同年齡及能力人士分別參加三公里及十公里賽事，一同享受跑步的樂趣，挑戰自己。

「體育」是馬會四大慈善策略範疇之一，多年來透過支持不同的慈善項目，鼓勵「全民運動」，致力在運動中加入好玩有趣的創意元素，並降低運動門檻，推動不同年齡及背景的人士一同參與，將運動變成生活習慣。馬會希望透過運動這個平台，在社區宣揚正面價值，延續其推廣健康生活的宗旨。