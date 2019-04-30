【元朗講呢啲】轉用海水沖廁四年　居民投訴有異味

自水務署早年延伸沖廁海水管網，屯門東、洪水橋、天水圍和元朗市中心等新界西北地區已成功轉用海水沖廁，為市民節省水費之餘，亦節省淡水資源。不過，有區議員指在轉用海水沖廁後，常收到居民投訴沖廁水有異味，水務署表示將研究改善有關情況。

水務署自2008年開始將沖廁海水管網延伸至新界西北地區，於元朗至屯門走廊、天水圍、元朗市、青山公路樂安排至屯門虎地的路段，鋪設大約63.8公里的海水水管。工程至2015年完成，而有關地區的居民轉用海水沖廁至今亦已四年，不過，元朗區區議員王威信早前上呈文件至區議會，指即使水務署在供應海水予住戶前，會先隔除雜質，並以氯氣或次氯酸鹽進行消毒，仍不時有居民就沖廁水有酸縮味作出投訴，認為署方的除臭程序或有不足。

元朗區區議員王威信指，不時有居民就沖廁水有酸縮味作出投訴，認為署方的除臭程序或有不足。(資料圖片)

水務署向區議會作出書面回覆指，元朗區的沖廁海水由樂安排海水抽水站供應，署方每月2次抽取2個廁海水樣本作化驗，同時亦會化驗3個取自天水圍區內沖廁水供水點的樣本，並以色度、混濁度、氣味值、酸鹼度、懸浮物等作水質指標，署方亦會實時檢測有關海水抽水站沖廁海水的餘氯及酸鹼度，以確認水質符合規定。署方又指，正計劃於元朗市區增設一個沖廁水樣本抽取點，作定期化驗。

水務署指將加強保養供應設施及調節加入海水內的氯氣量，以確保沖廁水水質。(水務署)

就確保沖廁水水質的問題，水務署指會定期維修、保養供應設施、加強監察區內海水水質、適當地調節加入海水內的氯氣量、定期安排沖洗流量較少的喉管 ，並研究改善喉管路線的可行性。