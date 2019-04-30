【廢校活化】大埔官中變藝術中心　招藝術家8月駐場月租最平5,400

區議會社區重點項目大埔藝術中心今年初完成改建，預計今年8月底入伙。藝發局邀請合資格本地表演藝術團體及藝術家申請租用中心內21個工作室，租約為期3年，每月租金每平方呎6元，5月23日截止申請。

大埔藝術中心位於安邦路12號，前身是大埔官立中學，樓面總面積為7,763平方米。改建後以表演藝術為主，設有21個藝術工作室、小型演出用的「黑盒」、展覽用的「白盒」、音樂室、舞蹈室及藝術資訊中心等，提供基本電力設備、電掣、窗口式冷氣及照明設備。

據區議會文件，中心亦設有11間商鋪及一間餐廳及咖啡室，另有一間藝術資訊中心，提供與藝術相關的參考資料及文獻，供市民免費參觀 。

3年一約 申請要甄選

藝術工作室建築面積由900至5,800平方呎不等，每平方呎租金6元，每月租金介乎5,400至34,800元。工作室租約為期3年，暫定由今年8月開始合約，不設續租安排，租戶可在租約期滿前再向藝發召局申請。

藝發局正招募「專業及有水準」的演藝團體或藝術家租用工作室，駐場的藝團或藝術家，可利有空間製作作品，亦須鼓勵地區人士參與藝術活動。

香港註冊而無股本的擔保有限公司，並現時從事表演藝術相關工作，及過往亦有參與演藝工作經驗的團體，可申請租用。計劃亦接受2至4位藝術家以個人名義聯名申請，藝術家須年滿18歲或以上的香港居民，現從事表演藝術相關工作，及有參與演藝工作經驗。但民政局直接資助的九大藝團及香港藝術節外不予申請。計劃在5月23日下午6時截止申請，之後由藝發局及屬下專業甄選小組負責甄選程序。

改裝大埔官立中學作藝術中心，先後獲區議會撥款，及地區人士額外捐款7,000萬元。（藝發局圖片）

另一社區重點項目被擱置

前特首梁振英在2013年施政報告宣布，為每區預留一億元撥款，進行一至兩項社區重點項目。其中在大埔區，藝術中心獲選定為社區重點項目，先後獲區議會撥款及地區人士額外捐款7,000萬元。

而大埔區另一項目，原用作「改善林村許願廣場的旅遊配套設施」，並計劃撥款5,200萬元，因為諷為「大埔天安門」而引起爭議，後來項目被擱置。