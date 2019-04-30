【針織塗鴉】西環海濱裝飾疑遭剪爛墮海　街坊船家合力救回

西環卑路乍灣海濱長廊上月開放，長廊的欄杆上特別增設由本地針織塗鴉組織設計的手織娃娃裝飾，吸引一眾市民到場打卡。不過，今日有市民發現，其中一隻娃娃懷疑被人剪斷線頭掉下海，幸得附近船家撿起，該名市民事後接受訪問時直言，見到娃娃如此被人對待感到心痛：「製作人一番心血，但係就咁樣被糟蹋了！」

西環卑路乍灣首期172米地段的海濱長廊上月開放，與本地針織塗鴉工作室La Belle Époque合作，在海濱欄杆上製作繽紛手織毛冷作品，包括幾對情侶娃娃及一隻貓咪娃娃。今日（30日）早上，有市民在網上群組「西環變幻時」貼出一段影片，指海濱上其中一隻針織娃娃跌下海，懷疑有人剪斷線頭再丟下海，又在網上尋求協助，「有冇人可以救佢呀 ？」市民梁小姐接受香港01查詢時指，那天早上剛吃完早餐，正打算到西環碼頭附近散步時，發現一隻娃娃在海上飄浮，仔細一看，發現該娃娃就是上月西環卑路乍灣海濱長廊欄杆上的毛冷作品。

今早梁小姐在網上群組「西環變幻時」發帖，指海濱上其中一隻針織娃娃跌下海，懷疑有人剪斷線頭再丟下海。（網上截圖）

相隔一個小時後，梁小姐重新在群組發佈一條新影片，從影片所見，那時娃娃飄到近一艘船邊，梁小姐於是向該船家求助，請船家幫忙撿起娃娃，只見船家幾下功夫就跳到船下方，把「墮海」的娃娃撿起。梁小姐其後將娃娃帶回家清洗，她目前已成功將娃娃交回工作室，工作室亦將於稍後把娃娃重新裝上欄杆。

幸得附近船家幫忙撿起。（受訪者提供）

梁小姐引述附近居民指，娃娃已消失近一星期，懷疑有人把娃娃從欄杆上剪斷再丟到海邊，「可能佢好大壓力呢，不過我相信每一個香港人都好鐘意見到呢個公仔，見到呢隻公仔會好開心，所以我希望執返佢返嚟！」