【水有異味】港鐵荃灣站飲水機啟用兩日即停　港鐵：乘客指水有味

近年社會講求環保，繼去年10月東涌港鐵站設置首部飲水機後，荃灣站亦加入「減塑」之列，裝上了一部飲水機。不過，記者今午到場發現，有關飲水機「上陣」不久竟已停用！

幾經環保人士和區議員爭取，港鐵進行試驗計劃，繼去年10月東涌港鐵站D出口的位置裝設首部飲水機後，日前在荃灣港鐵站C出口增設一部有飲水機，乘客只要自備容器，即可享用飲用水。

不過，當不少環保人士喜迎飲水機之際，記者今午發現飲水機被圍封，並貼上暫停使用的標語。記者正向港鐵查詢。

荃灣街坊廖先生指，飲水機開放首日就停用，「令人無奈」。不過，對他而言飲水機亦可有可無。另亦有街坊認為，港鐵站內人流眾多，飲水機易損壞，使用者亦需自律。

荃灣港鐵站C出口增設一部有飲水機。（廖俊升攝）

港鐵回覆查詢時稱，現正推行於車站加裝飲水機的試驗計劃，去年以東涌站作試點，於車站大堂非付費區一個不影響人流的位置加裝飲水機。今年第二季內再以荃灣站及太子站作爲試點加裝飲水機，其中荃灣站的飲水機於4月30日啟用，而太子站的飲水機預計於六月初之前投入服務。

至於荃灣站飲水機啟用數日後突然停用，港鐵稱車站收到有一名乘客反映該飲水機提供的水「有輕微味道」，為審慎起見，已即時安排承辦商檢查飲水機及驗水，而結果顯示水質亦符合相關標準。該飲水機稍候將重新投入服務。

港鐵強調，非常重視飲水機的水質，在開放飲水機予公眾使用前，公司已抽取水樣本化驗，確保符合飲用水水質，亦已獲水務署審批。