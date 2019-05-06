【上水廢設施】空氣質素差使用率近零　倡大頭嶺遊樂場改建停車場

今日北區區議會召開會議，有區議員指大頭嶺遊樂場多年來的使用率近乎零，空氣太差不宜做運動，令土地遭浪費，故提議有關位置興建智能停車場，以解決泊車位不足的問題。然而運輸署代表僅回覆檢討智能停車場的先導計劃後，再考慮會否推薦至其他區。 攝影：廖俊升

北區區議會交通及運輸委員會今日召開會議，席間討論到泊車位問題。民建聯華都區議員姚銘建議使用大頭嶺遊樂場位置興建智能停車場。

大頭嶺遊樂場在高架路下，空氣質素為人詬病，一直很少市民使用。（資料圖片）

區議員指遊樂場零使用率 倡改造成停車場

姚銘指，根據過往的審計報告，該遊樂場的使用率近乎零，而有關位置通風太差並不宜做運動，故建議改建為智能停車場。「施政報告提出一地多用原則，希望考慮使用該遊樂場作為智能停車場，提供至少1,500個車位，好好運用土地資源。」



大頭嶺遊樂場雖地方廣闊，惟位置在高架橋下，空氣質素被指甚差。（資料圖片）

除取景拍攝無人做運動



香港01記者到大頭嶺遊樂場實地視察。這個位於粉嶺公路、寶石湖路及粉錦公路高架橋下的遊樂場於1987年建成，其位置可說被三面公路包圍。場內設有一個滾軸溜冰場及四個籃球場；而籃球場內又設龍門，可同時作為小型足球場。遊樂場空間雖然廣闊，惟記者去到現場發現燈光陰暗，而且當天橋車輛經過時特別嘈吵。採訪期間正有人在遊樂場拍廣告，記者向當值保安人員查詢時，他表示場地已被租用，而他指租務租況要向康文署查詢，並著記者離開。有區議員就表示，除了有人取景拍電影，平日根本沒有人到訪該球場。

大頭嶺遊樂場出入口。

民主黨議員質疑泊車位不足為政府規劃失當

就遊樂場改建為智能停車場，有議員對提議不表贊同。民主黨石湖墟區議員林卓廷認為，將遊樂場改變為停車場要視乎附近交通網絡道路能否應付交通流量，另外要研究香港人的駕駛習慣，能否迎合智能停車場。「不夠車位的原因是政府調節規劃標準所致，以前話車位過剩，怎料近十年登記車輛上升五成。」林卓廷稱政府在民生設施規劃上要盡快作出調節，而非「爆煲先補鑊」。

民建聯反駁：遠水不能救近火

民建聯彩園區議員蘇西智同樣認為，遊樂場佔地廣闊但沒有人使用實為浪費，同時該處並不適宜做運動，「空氣太差，打完波出來『烏卒卒』。」他續指，討論規劃問題並不適切，稱「遠水不能救近火」，須以現行方法去解決車位不足問題，物盡其用。

是日剛有人租場拍廣告。

運輸署：先檢討先導計劃再作考慮

運輸署代表於會上回應議員提案時表示，目前正在其他地區試行智能停車場的先導計劃，會在積累和檢討經驗之後，再考慮會否推薦到其他地區。