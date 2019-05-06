【垃圾圍城】屏欣苑變垃圾山　外車倒泥頭　居民丟榴槤　屋苑埋單

天水圍新居屋屏欣苑於去年10月入伙，居民裝修如火如荼，大量裝修垃圾湧現曾造成「垃圾圍城」情況，豈料垃圾不只是居民自製，更有外來貨車明目張膽搬運泥頭至屏欣苑傾倒，令屋苑內的泥頭斗極速爆滿，管理公司「不阻止不報警」引起居民不滿，並已耗盡一年45萬元的泥頭費，管理公司需要「扲荷包」繼續提供清理泥頭服務。此外，疑因指示不清，有居民將家居垃圾置於泥頭斗，記者發現未包裹的榴槤殼在裝修廢料中，衛生情況不佳。

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貨車運進10多包泥頭 屏欣苑現垃圾山

屏欣苑共有3座，於去年10月開始入伙，居民陸續進行裝修，管理公司在每座大廈對開安排一個泥頭斗，方便居民置棄裝修廢料，然而，不時有貨車將屏欣苑外的泥頭運到該處廢置。昨日（5日）下午約4時，有居民發現一輛貨車駛進屋苑並丟廢十多包泥頭。根據Facebook「天睇報」照片，昨日泥頭斗垃圾滿溢，大量的木材、紙皮、發泡膠，甚至馬桶等堆在斗外，形成一座小垃圾山。

居民：用我哋啲錢幫人處理垃圾

一名女居民直斥，事件是保安責任，「點會放啲車入嚟，用我哋啲錢幫人處理垃圾！」居民李太太亦認為問題出於管理公司，直指屋苑治安不好，「隨便放人上樓，自出自入」，街坊多番投訴，但「意見接受，態度照舊」。

社區幹事：管理處不阻止不報警惹民怨

立法會議員朱凱廸天水圍團隊社區幹事區國權表示，昨日接獲居民投訴，貨車將十多包運進泥頭，「好明顯唔係上面裝修垃圾，係出邊收集運入嚟丟」，情況誇張，但管理處「咁明顯都不阻止不報警」，令居民不滿，紛紛透過多個政黨要求管理公司處理，直至今早管理公司今早派員清理。

區國權指，居民不滿管理處對「非法傾倒」泥頭不阻止不報警。（王譯揚攝）

列「傾倒泥頭」黑名單 居民丟無包裹榴槤殼

記者今日下午巡視屏欣苑，發現管理處已列「傾倒泥頭」車牌黑名單，出入貨車亦要登記資料。雖然泥頭斗今早才清理，下午已裝有不少裝修廢料，當中不乏家居垃圾，更有居民丟棄全無包裹的榴槤殼，衛生情況堪憂。現場所見，泥頭斗旁已設置大型垃圾桶及回收箱，估計因泥頭斗上未有指示只收集裝修廢料，令居民隨手將家居垃圾亦丟在其中。

半年耗盡一年泥頭清理費

區國權稱，居民入伙前，合共向房屋署繳交45萬元泥頭清理費，支付管理公司提供一年清理裝修廢料服務，據知由於垃圾太多，目前已耗盡清理費，目前服務由管理公司墊支維持。居民要求管理公司阻止相關貨車的「非法行為」，若有發現盡快報警，並登記所有貨車出入紀錄，並監察泥頭斗只可棄置裝修廢料，至它不易爆滿。