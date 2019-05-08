【龜速工程】旺角行人天橋100米延伸部份　十年仍未建成　

不足100米的天橋要用多長時間興建？答案是十年！旺角行人天橋延伸部分，連接新世紀廣場、旺角道及洗衣街，自2011年開始動工，惟工程一拖再拖，最新預計完工日期為2020年第三季。有區議員說政府的解釋是與天橋力學及交通改道有關，她怒斥：「離晒大譜！用十年起條橋，你估起條邨咩？」 攝影：楊婉婷

旺角行人天橋延伸工程由討論至動工足有十年時間。

百米天橋花十年興建

經民聯油尖旺區議員黃舒明表示，旺角行人天橋的延伸工程於2011年動工，由新鴻基贊助興建，政府有責任監督工程進度，惟工程一拖再拖，「2014年佔領運動導致工程需要延期，但佔領過後至今五年，為何仍未建成？政府解釋說牽涉到天橋力學上的計算，以及吊運天橋的交通改道問題。離晒大譜！用十年起條不足100米長的天橋，你估起條邨咩？」

政府：積極跟進 區議員：未見有人動工

她指，運房局局長陳帆去年曾落區，當時她已就旺角行人天橋工程進度質詢，陳帆回應指政府會積極跟進，當時預計工程可於2019年第二季完成，但今年卻說要拖延至2020年第三季完成。「佢話『積極跟進』，我預計會見到有工作人員在天橋上動工，但一直都冇見到。政府究竟做咗乜嘢？」

「唔好搞咁多大白象工程啦！」

黃舒明又指天橋底原為行人過路處，但工程地盤圍板封住了行人路，使行人需繞路過馬路，甚至要冒着生命危險，跨出馬路行走，因此經常收到市民投訴。她批評：「連咁小嘢都搞唔掂，點講大單嘢？點畀到信心市民？唔好搞咁多大白象工程啦！」

旺角行人天橋延伸部分，連接新世紀廣場、旺角道及洗衣街，自2011年開始動工，惟工程一拖再拖。

吊運工作需封路 政府稱仍在協調

根據政府提交油尖旺區議會的文件顯示，旺角行人天橋延伸部分的樓梯地基建設已經部分完成，而橋身連接樓梯工程及樓面結構工程正在進行，預計於2019年第三季中完成。而彌敦道天橋預製件正在工場組製過程當中，預計於2019年第三季初完成組裝。由於吊運天橋需要進行封路措施，路政署正與巴士及小巴公司等持份者協調。

偉晴街工程拖足一個月

除了旺角行人天橋，佐敦偉晴街的交通改善措施亦遭路政署一再拖延。經民聯油尖旺區議員陳少棠指，偉晴街交通燈位偶爾發生意外，路政署早前同意進行交通改善措施，本來答應於4月4日開工，後來說4月30日，再拖延至5月2日、5月7日，結果拖了一個月仍未動工。」工程本來預計於5月下旬完成，陳指會在5月9日的交通運輸及房屋事務委員會上質詢路政署是否能夠如期完成。