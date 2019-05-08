嘉咸街戰前唐樓「拆骨」在即　團體出招邀古蹟辦評級　恐難逃一拆

中環嘉咸街罕有三連棟戰前唐樓被市建局「改建」在即，四面牆將拆走三面，只保留立面，彷如「自製」澳門大三巴，有關注團體抨擊做法破壞建築物的歷史價值，「入紙」向古蹟辦申請評級，冀煞停局方改建計劃。不過，古蹟辦回覆時稱，評級並不影響建築物的業權、使用權和發展權，恐意味唐樓難逃被「拆骨」的命運。

政府早年進行「卑利街／嘉咸街發展項目」（H18），牽涉的建築物當中，有四幢是戰前舊樓，分別為嘉咸街26A至C號三幢連棟戰前唐樓。記者於5月7日到場視察時發現，該三連棟戰前唐樓後方已被搭棚和圍起綠色帳幕，只留下門面未被圍封。市建局同時回覆稱，目前按工程預計時間表，正準備「保育改建工程」，將保留現有唐樓面向嘉咸街的「立面」，而後方的建築會被改建。

市建局強調，涉事唐樓一直並沒被列為歷史評級建築物，保育方案已諮詢地區持分者和古物古蹟辦事處，亦獲政府各部門通過。

不過，中西區關注組召集人羅雅寧強調，市建局的保育做法「跟拆卸無分別」，失去原來獨有天井建築特色和歷史價值。她透露，早於兩、三年前該組織已向透過區議會提出「完整保留及保育整棟建築」，但市建局一直含糊回應。最近，位於威靈頓街、有逾130年歷史的唐樓永和號，就是經過研究和古蹟辦評級，終獲局方和政府理解其文物價值，因而令市建局改變保育方法。關注組故決定3月底去信古蹟辦，要求為嘉咸街的三連棟唐樓評級，以「為唐樓的壽命爭取時間」。

古蹟辦回覆香港01查詢表示，正對涉事建築進行文物價值研究，並已將該建築加入「須進行評級的新項目」名單內。古蹟辦會在完成文物價值研究後，將研究資料交予獨立的歷史建築評審小組，按既定的六項評審準則，包括歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度及罕有程度，並提出擬議評級供古諮會考慮。若古諮會通過有關評級，古蹟辦會將進行一個月的公眾諮詢，再確認該項目的評級。



不過，古蹟辦指出，歷史建築評級制度屬行政性質，旨在提供客觀基礎，以釐定香港歷史建築的文物價值及保育需要。評級並不影響建築物的業權、管理權、使用權和發展權。

唐樓文物群組 展示不同年代建築風格

羅雅寧稱，就算評級後有可能被拆「亦不會放棄」，又認為「事件反映政府想卸責」，相當擔心涉事唐樓命運。她已向發展局發出「緊急信件」，要求保存整棟建築，促請局方要求市建局停止拆卸工程，待古蹟辦完成評估，再諮詢公眾。她強調，位於中環嘉咸街26號的罕有三連棟戰前唐樓，屹立於以市集為核心的社區近百年歷史。並且與附近的過百年歷史的永和號唐樓及閣麟街的背靠側民房遺跡，構成一個文物群組，展示了不同年代的建築風格及城市發展脈絡，「政府有必要保存這些文物價值」。

中環逾130年歷史的唐樓「永和號」同樣屬H18的發展範圍，原本亦面臨拆毀命運，但經永和號關注組撰寫研究報告，並古蹟辦申請評級後，終於2017年被評為一建歷史建築，成功在市建局被拆毀前獲全幢保留。不過，未必每個建築都如此「幸運」。2007年，各方保育團體和大批市民極力爭取保留皇后碼頭，而碼頭最後在被清拆前被古蹟辦評為一級歷史建築，照樣逃不過拆卸命運。