【區議員旅行團】盤點明碼實價橫額隨時違規　議員：唔算商業活動

大街小巷隨處可見的區議員宣傳橫額，在一張張枯燥乏味的政綱宣傳品中，讓人放緩腳步、注目細看的非「旅遊團」莫屬，由中國大陸三日兩夜的美食團、日本櫻花溫泉之旅，到衝出亞洲遠征歐洲的旅行團都獲街坊支持。近年不少區議員瞄準港人愛旅行的心態，視組織旅行團活動為與街坊互動的機會，惟香港01記者翻查民政署及地政處資料，發現區議員宣傳旅行團或觸犯指引，不少區議員或不慎中招，被食環署移除違規宣傳品。 根據指引，路邊宣傳品不得涉及商業活動，違者會被食環署移除違規宣傳品；區議員辦事處屬公帑資助項目，不得在內進行商業活動。

現時民選區議員一般可在其選區內，選取十個地點展示宣傳品，如馬路旁的橫額；橫額的右上角須標明核准編號及展示期。有關宣傳品內容無需得到地政總署批准，但必須符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》的規定。

《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》部分規定： -宣傳品不得超過1米高及2.5米長 -橫額右上角須有核准編號及展示期，字體不可小於2.5厘米x2.5厘米 -指定展示點只設在路旁，快速公路、行人、行車天橋不包括在內 -不可宣傳任何商品、收費服務和活動 -須清楚顯示獲分配展示點的個人或團體名稱，而該個人或團體須為宣傳品的主要受惠者 -內容遵守香港特別行政區法律，不得展示淫䙝或意識不良宣傳品

根據上述指引，區議員的宣傳橫額不得含有商業活動、收費活動及商業廣告，換句話表示議員宣傳旅遊團活動會違反指引。

議員辦事處屬公帑資助 不得進行商業活動

區議員與旅行社承辦旅行團的收費方式亦涉隨時涉違反《有關香港特別行政區區議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，《指引》規定區議員不得在區議員辦事處內進行商業活動或牟利活動。一般來說，議員包團活動多數由區議員辦事處直接向街坊收費，再將費用轉交給旅行社。惟區議員辦事處屬公帑資助項目，不得在內進行商業活動。

民政事務署發言人指，區議員以個人名義與其他機構或團體籌辦活動，而相關活動並非由區議會撥款贊助，區議員可自行決定活動的推廣安排。如活動的推廣安排包括路旁展示的宣傳品，區議員仍須要遵守上述由地政總署發出的指引。

記者個多月來巡視港九的宣傳品，發現有不少區議員涉嫌違反地政署指引，宣傳品內容涉及為商業性質及收費旅行團，並在其辨事處內收取報團費用。

沙田區議員麥潤培今年曾在港鐵烏溪沙站外展示「日本深度六天團」旅行團的宣傳品，該橫額上列明團費金額，但右上角沒有標明核准編號及展示期。沙田地政處指，在3月29日收到1823轉介個案，調查後確認麥潤培的橫額屬未經許可宣傳品，並交由食環署採取執法行動，將有關橫額移走。至5月上旬，記者在利安邨發現該橫額再次懸掛，並以紅色膠紙遮掩價錢。麥潤培議員回覆指，有關橫額是旅行社提供，通常不會提供團費金額，展示位置是面向屋邨，「我哋唔會掛地政處啲位，掛一次被拆一次」。

搞旅行團唔算商業活動，有機會搞一次蝕一次錢

荃灣區議員李洪波善用宣傳品空間，在橫額貼上多張A4紙張以宣傳不同議題。（郭倩雯攝） 荃灣區議員李洪波善用宣傳品空間，在青山公路近錦豐園附近一個展示點，在橫額貼上多張A4紙張以宣傳不同議題，當中包括「俄羅斯八天團」、「澳門一天遊」及「暑期游泳班」。游泳班的海報上列明收費價錢，而兩張有關旅行團的宣傳品均遮掩團費，惟團費若隱若現。李洪波解釋是為了迎合地政總署要求，盡量減少宣傳品中的商業元素，「唔方便刊登商業銀碼，如果街坊有興趣報團就會向辨事處查詢價錢」。至於在辦事處收取團費問題，李洪波認為承辦旅行團不算是商業活動，「有機會搞一次（旅行團）蝕一次錢」，況且沒有賺取金錢，只是有一個免費名額讓工作人員隨團。 宣傳收費游泳班 涉商業活動違反指引 記者就此向地政總署查詢，這橫額是否屬於宣傳商業活動。署方發言人表示，李洪波的橫額內容涉及宣傳收費的訓練課程和活動，違反《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》的規定。荃灣葵青地政處已將個案轉介食環署採取執法行動。

沙田區議員麥潤培及荃灣區議員李洪波所貼的旅行團宣傳品均因未跟足指引，而被有關部門移除橫額。但亦有區議員跟足指引，可安全掛橫額。

不提及團費 指定地點掛橫額才符合指引

中西區的區議員陳學鋒舉辦「雙親節中山兩天團」，橫額上沒有標明團費，僅圖文並茂形式列出行程，並在民建聯支部收取報名費用。同區區議員葉永成同樣舉辦雙親節活動──「廣西廣東四天遊」，也沒有列出團費，在合辨機構辦事處報名。港島西及南區地政處確認，葉永成和陳學鋒議員分別在他們已獲分配的指定展示點上懸掛橫額提供活動資訊，橫額內容沒有顯示相關活動為商業性質及收費，並沒有違反《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》。