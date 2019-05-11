【九龍皇帝墨寶重光】山頂纜車站油漆剝落　驚現被掩的曾灶財塗鴉

「九龍皇帝」曾灶財已在2007年「駕崩」，時日風飛，「國王」在各社區留下的「墨寶」，不斷被油漆遮蓋。不過，新髹上的油漆，終掩蓋不了九龍皇帝的歷史塗鴉，在中環纜車里花園道橋底，其中兩條橋躉下有些油漆剝落，甩漆缺口竟露出一個「曾」字，四四方方、大細頗平均的字體，一望便知道是「九龍皇帝」曾灶財的墨寶。記者實地視察，發現兩座橋躉均出現甩漆情況，若去除所有油漆應可恢復曾灶財作品全貌。而甩漆缺下口露出「…皇曾…」，不知全句會否是「新中國皇曾紀財字」。

曾灶財墨寶被髹上油漆。(鄧栢良攝)

劉健威：說明「皇帝不朽」 藝評人劉健威認為，曾灶財的街頭墨寶「應該要全面保育，但政府只願意保育天星碼頭及坪石邨兩處的墨寶。政府官員對曾灶財的認識及認同與普遍香港人有分別，當香港人都認可他的時候，政府官員至今仍質疑曾灶財的作品是否藝術品，不願意認證他在香港文化上的地位。」劉健威認為，應把這些塗掉再現的墨跡保護起來，他打趣說這些真跡有「神出鬼沒」的神話色彩，說明「皇帝不朽」，但他懷疑政府會不會把這些墨跡保護起來。

曾灶財在街頭塗鴉數十年，墨寶一度遍布九龍城至觀塘一帶，港島中環、灣仔亦有曾灶財的「御筆書法」，惟政府一直拒絶承認他的藝術地位，多次以油漆蓋過。直至2007年曾灶財去世時，全港只剩十數處曾灶財的「遺跡」。2010年，政府終於願意原址保留位於尖沙咀天星碼頭的英泥石柱及坪石邨三山國皇廟旁燈柱的墨寶，以塑膠罩着。

但其他未獲「官方認證」的遺址，由於自然因素及人為因素影響，不是脫色便已被政府部門以油漆遮蓋。現時仍有曾灶財墨寶的地方，除以上兩處，還有觀塘鯉魚門道近三山國王廟的護土牆旁、順天邨往秀明道公園天橋底，但現場所見字體褪色嚴重，更似乎曾被油漆蓋過。