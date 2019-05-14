火炭仁孝宗祠再向城規會闖關　冀改劃用途兼重建　涉逾8800個龕位

火炭仁孝宗祠過去曾被揭發違規經營骨灰龕場。據城規會資料所示，仁孝宗祠第五度提交申請，要求將現址為「鄉村式發展」的用地，正式改劃作靈灰安置所地帶，涉及5幢建築物，提供8,828個靈灰龕位，可存放11,879份骨灰。

仁孝宗祠第五度提交申請，要求將現址為「鄉村式發展」的用地，正式改劃作靈灰安置所地帶。（仁孝宗祠網站截圖）

仁孝宗祠鄰近港鐵火炭站，曾被傳媒揭發擺放及出售龕位，地政總署亦曾證實仁孝宗祠涉嫌違反地契。據其網站資料，宗祠表明「可為祖先或先人提供一個安逸、理想的居庭」，又稱預留「長生祿位」的服務；更有其他網站表明，宗祠的龕位售價介乎1.28萬至22.38萬元。

存放逾萬份骨灰

據城規會文件，仁孝宗祠有意將現址為「鄉村式發展」的用地，正式改劃作靈灰安置所地帶。地盤面積約439.9平方米，屆時將提供5幢建築物，供應8,828個靈灰龕位，以存放11,879份骨灰，並設有一個停車場。

根據查冊資料，上述申請涉及土地的業權，主要由一家名為創興(香港)有限公司持有，其商業名稱即是仁孝宗祠。股東為中福（香港）有限公司、林白糖、王德基及新福（香港）有限公司。而中福的董事為詹松輝，新福的董事為張漢韶，兩人都是一家名為「仁孝宗祠管理基金有限公司」的董事。

曾四度提出申請

翻查資料，仁孝宗祠早於2011至2015年間，四度提出申請改劃，以成為合規格龕場，提供8,000至8,828個骨灰位，惟申請人每次都撤回規劃申請。根據發展局的最新資料，現時仁孝宗祠仍被列作私營骨灰龕位場地「附表二」，即地皮不能作骨灰龕用途。

私營骨灰安置所發牌委員會亦表明，由於申請人尚欠提交部分文件，故牌照申請仍在處理。