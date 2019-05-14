【非洲豬瘟】躺著中槍？米芝蓮群記清湯腩休四日　老闆：點關牛事

上水屠房因有內地豬樣本驗出非洲豬瘟，政府關閉屠房並銷毀場內逾6000豬隻，做法一度惹來豬肉批發商不滿，後來政府與豬商達成共職，按市價賠償及承諾七日後重開屠房，豬商終願意配合。惟事件後遺令不少市民近日「無豬無牛食」，除了豬肉檔十室九空，售賣牛腩的食店亦遭受牽連，曾多次於米芝蓮摘星的大埔老店「群記」清湯腩老闆稱，知悉屠房關閉已提早多取三日牛肉貨量，惟仍全數售空，慨嘆「挨唔到佢再返貨」，稱周四（16日）起將關店四日，估計損失數萬元。

受殺豬影響，街市肉檔十室九空。（黃廸雯攝）

上水屠房上周五（10日）因有內地豬樣本驗出非洲豬瘟，政府宣佈關閉屠房並銷毀場內逾6000豬隻，除了令本港豬肉供應大受影響，就連原於上水屠房屠宰的牛肉，亦因屠房關閉而受波及，不少肉檔及食店近日均無牛肉賣。

米芝蓮群記清湯腩將休業四日

曾多次於米芝蓮摘星的大埔群記清湯腩老闆黃先生表示，於上星期知道上水屠房出現非洲豬瘟問題時，已向行家多取三日貨量準備，惟未知事態如此嚴重，「諗唔到停得咁緊要」，連牛肉供應亦不幸受牽連，日賣幾十斤牛腩的他，近兩日已賣出比平日少兩成的貨量，但仍未能挨到下周一屠場重開，他稱決定周四起休業四日至下周一。黃先生對突然休業感無奈，「都唔關事，豬點會關牛事啫？」，但他指無奈都要接受，認為於市民角度都是好事，「以前一隻雞有事都係要殺哂全部雞，香港就係咁樣」。

老闆黃先生稱對受非洲豬瘟影響而休業感到無奈。（黃廸雯攝）

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聯和墟群記提早落閘 明休業一日

另一間位於粉嶺聯和墟的「群記」牛肉圓豬手店，今午提早一個半小時關門，員工表示平日老闆向肉檔取貨，今天已無牛肉來貨，因此店舖只賣之前剩下的牛腩、牛丸及豬手，其中牛腩及牛丸已賣光，由於來貨豬手是急凍豬手所以不受影響，但店舖不會只賣豬手，因此明日會暫時休業，員工無奈苦笑稱「無貨都要休息」，亦預計不到要休息多少日，稱需視乎屠房何時重開。