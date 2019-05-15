【觀塘講呢啲】油塘擬建3000公屋單位　區議員：先解決交通問題

房委會擬於油塘碧雲道兩幅地皮興建3120個公營房屋單位，預計人口約8700人，地盤總面積約2.5公頃。預計工程會於2026至2028年分階段落成。油塘區議員張琪騰認為，「政府不能只想着建屋，也要解決社區設施及交通問題」。

建屋前先解決社區設施及交通問題

張琪騰接受香港01訪問時表示，明白本港現時房屋需求殷切，同意建屋方案，「但政府不能只想着建屋，也要解決社區設施及交通問題」。現時觀塘區有逾60萬人口，普通科門診診所只有五間，根據政府的指引，每十萬人要有一間門診，即觀塘區現時仍少了一間。張稱新公屋雖會提供普通科門診診所，但仍未能解決油塘區門診不足的問題。

另外，張稱交通問題亦是一大憂慮，當中以東隧的擠塞情況最為嚴重，而擬建屋的位置位於山坡，加上高超道現時為單線雙程行車，若不改善道路設計，恐建屋後會造成擠塞問題。他建議政府於鯉魚門道建天橋連接地盤房屋，及在擬建的東九龍鐵路線秀茂坪站建設延線至油塘東，疏導油塘的交通。

逾3000公屋單位 預計2028年落成

根據房屋署提交觀塘區議會房屋事務委員會的文件，房委會擬於高超道/高超徑交界及高超道/碧雲道交界，面積共約2.5公頃的地盤上興建5座樓宇，提供3120個公營房屋單位，預計人口約8700人。此外亦會興建教育、社會福利及醫療設施，包括普通科門診診所、兒童體能智力測驗中心、幼稚園、日間幼兒中心及有200個床位的安老院舍。

文件顯示，按現時的發展時間表，預計工程於2023年展開，並於2026至2028年分階段落成。