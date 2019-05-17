彩興苑將設小巴專線來往啟德　諮詢期下周五結束

彩興苑小巴總站終有新進展！香港01早前報道，上月底入伙的彩興苑被指交通配套不足，小巴站至今未有小巴線啟用，運輸署最近建議新設小巴路線來往彩興苑至啟德，並諮詢公眾，諮詢期將下星期五（5月24日）結束。

運輸署今月中向觀塘區議會提交諮詢文件，計劃於彩興苑專線小巴總站設立來往彩興苑至啟德小巴循環線，途經彩興里、新清水灣道、太子道東、協調道、啟新道、七喜道、六合道、太子道東、觀塘道、彩石里。該線只限日間服務，由6時45分至晚上11時，每隔15至30分鐘一班，來回程需時約18分鐘，每程車費5.3元。屆時將分配2架19座小巴應付需求。

彩興苑正門外設有小巴站，但至今仍未小巴可使用。（資料圖片／李智智攝）

運輸署今月中向觀塘區議會提交諮詢文件，計劃於彩興苑專線小巴總站設立來往彩興苑至啟德小巴循環線，途經彩興里、新清水灣道、太子道東、協調道、啟新道、七喜道、六合道、太子道東、觀塘道、彩石里。該線只限日間服務，由6時45分至晚上11時，每隔15至30分鐘一班，來回程需時約18分鐘，每程車費5.3元。屆時將分配2架19座小巴應付需求。早前運輸署回覆查詢時稱，有關專線小巴預計可於本年第四季投入服務。

運輸署計劃於彩興苑專線小巴總站設立來往彩興苑至啟德小巴循環線。（受訪者提供）

不過，據了解，持分者需於5月24日或之前向觀塘民政事務署提交意見。觀塘區議員陳俊傑稱，現在透過網上平台收集彩興苑居民意見。他又稱，目前居民仍未完成入伙，對小巴線的影響「一知半解」，而諮詢期過後，有關小巴線建議亦需經區議員討論及通過，當中或需時3個月，故將趁機進行問卷方式調查，以收集居民完整意見。

就目前小巴線的建議，他認為途徑的路線鄰近多個屋苑，在繁忙時間交通情況十分擠塞，居民較大機會要等30分鐘才能上車，「屆時走去地鐵站比乘小巴快，叫誰會乘搭？」他提議，小巴可改為經鄰近的彩盈邨和彩德邨的「孤島路線」，避過塞車位置，「不過成效仍有待與署方實地視察」。

在彩興苑小巴總站未啟用前，現時居民可在附近的彩德邨，乘搭兩架綠色專線小巴83M（來往彩盈邨至坪石（彩虹港鐵站））、83A（來往彩福邨至坪石），以及九巴9號線巴士（來往彩福邨 至 尖東（麼地道））， 前往彩虹站或坪石公共運輸交匯處轉乘其他交通工具往其他區。另外，居民可以鄰近的聖言中學的巴士站及小巴站，選乘共24條專營巴士及5條專線小巴前往九龍及新界多區。