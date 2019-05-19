【拯救綠海龜】深灣如垃圾場不來產卵　熱浪下義工幫手執「產房」

本年首酷熱天氣警告生效，多處錄得逾30度的高溫。在南丫島，卻有市民無懼熱浪，攀山涉水來到海灘執垃圾。 位於南丫島的深灣，是全香港唯一經常有綠海龜產卵的地點，但因海水污染、人為滋擾等問題嚴重，自2012年起，漁護署已再沒錄得牠們前來產卵。有見及此，義工們希望透過清潔海灘，將「產房」一帶都清潔乾淨，令綠海龜終有日重回此地。 攝影：洪嘉徽

位於南丫島的深灣，是全香港唯一經常有綠海龜產卵的地點。(資料圖片)

海龜不只在外地可以見到，在香港都有牠們的蹤影，因過去有綠海龜過往產卵，南丫島的深灣又名「海龜灣」。6月是綠海龜繁殖季節，政府在將南丫每年6月1日至10月31日期間，都會將沙灘劃為限制區域，禁止市民進入，希望綠海龜產卵時不受滋擾。但在附近一帶的沙灘，有不少飲管、膠樽等塑膠和海洋垃圾，十分影響環境。

今天在環保組織「海峰環保教育」的召集下，聲稱過千名參加者在炎熱天氣下翻山越嶺，分批來到南丫島上從石排灣海灘，清潔海岸和執垃圾，一人加一分力量，當中有外傭乘着放假到場，也有不少人一家大小前來。

當中林小姐帶同4歲和6歲的子女來到，她表示，雖然天氣酷熱，帶着小朋友行山絕不輕易，但認為相比假期留在家中、到遊樂場玩波波池等，今次活動很有意義。她指，平日也有留意，香港很多海灘、海岸都有垃圾堆積，如清水灣、大澳等情況十分誇張，當中很多是人為垃圾，而這樣的環境對於綠海龜而言很不理想。

林小姐表示，她和小朋友只在水族館內見過綠海龜，十分希望綠海龜再次回來香港，「呢啲係大自然本身有嘅嘢，我哋想畀下一代、畀小朋友親身見到佢哋喺大海游，而唔係淨係喺個缸、一個人造環境入面困住游。」

林小姐帶同4歲和6歲的子女來到。(洪嘉徽攝)

半年前由英國來港的Christina和Tom，今日也跟隨組織「HK Ploggers 」到場。他們表示，在英國較多人自發執垃圾，香港則較少見到。二人又指，在希臘、哥斯達黎加、斯里蘭卡等國家見過海龜在海中自由暢泳，因此今次行動雖然辛苦，但也希望能幫助改善環境，他日在香港可以再次見到綠海龜。

由英國來港的Christina和Tom。(洪嘉徽攝)

「海峰環保教育」創辦人兼行政總監郭秀雲指，組織成立八年，去年亦有在附近的東澳沙灘辦海灘清潔活動，雖然同年漁護署未錄得有綠海龜在香港產卵，但她認為情況並未絕望。郭指出，南丫島深灣一帶有大量遊艇活動，當中不少是會在海上高速行駛，而很多人不知道這對海洋生物也會造成破壞，以她所知，香港有很多海龜因此喪命，她希望市民自發封垃圾改善環境的同時，亦有與政府部門討論，希望將海洋保護區的範圍加大。

郭秀雲指，雖然漁護署去年未錄得有綠海龜在香港產卵，但她認為情況並未絕望。(洪嘉徽攝)

義工們在酷熱天氣下幫手在深灣執垃圾。（「海峰環保教育」提供）

「好多地方又起橋又填海，嗰啲地方破壞已經無法挽回，動物已經唔會再去......港珠澳大橋一帶好多plans(計劃)，好威猛好宏大，所以我哋好希望，喺另一邊(南丫島深灣一帶)可以留返啲生物居住、而我哋用唔著嘅地方做保育，唔好搞圬佢哋所有棲息地。」郭表示，海洋生物觸覺十分靈敏，對各式各樣的污染十分敏感，在深灣對出有一片大海域很多海洋生物作遷徙用，而綠海龜產卵的沙灘亦更需保護，她希望政府部門加以重視，同時透過這類清潔活動，加深公眾認識。