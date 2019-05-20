【打擊鼠患】觀塘三大垃圾區　食環13個黑點再裝攝錄機捉垃圾蟲　

香港早前確診3宗大鼠戊型肝炎個案。鼠患肆虐跟環境衞生有直接關係，食環署自去年起，於各區安裝網絡攝錄機，打擊非法棄置垃圾問題，一年過去，署方打算再下一城，於8個地區加裝攝錄機，惟有區議員批評，安裝攝錄機無法正本清源、解決問題，建議加強執法及懲罰。

食環署自去年6月起於各區非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，監察棄置垃圾行為，以執法打擊，至今已於115個黑點安裝攝錄機。近一年過去，署方指措施效果顯着，故打算將此計劃由今年第三季起延長兩年，並提出於全港8區加裝網絡攝錄機，當中，署方建議於觀塘區13個位置加裝攝錄機。

食環建議在全港八區多個黑點增攝錄機捉垃圾蟲。（資料圖片）

據其統計數字，區內問題最嚴重的地點為油塘中心近嘉榮街及欣榮街交界，平均每日有30公斤垃圾被棄置，其次為每日有20公斤垃圾被棄置的馬蹄徑麗裕大廈後巷，藍田地鐵站A出口近中國銀行附近每日平均亦有10公斤垃圾。現時，食環署建議將馬蹄徑麗裕大廈後巷放於建議安裝網絡攝錄機地點的優先次序的首位。

香港01記者今日（20日）下午據文件中提及的三個垃圾黑點視察，發現油塘中心近嘉榮街欣榮街交界有好幾件大型家具被棄於該處，以及有數個裝滿垃圾的大型垃圾桶放置在黑點位置，似清潔工人已收拾乾淨，至於其餘兩個黑點馬蹄徑麗裕大廈後巷和藍田地鐵站A出口，則未見有垃圾。

觀塘區區議員陳華裕指，自己亦見過麗裕大廈後巷堆積大量垃圾，相信當中不少為附近食肆於深夜時分棄置，「食肆本應要有更高的衞生要求，這樣棄置垃圾，只會吸引更多老鼠。」除了廚餘，堆積的垃圾亦有因家居裝修而產生的廢料。雖然部門曾加強執法，打擊棄置垃圾行為，惟陳指，棄置者見狀會改將垃圾棄置於附近公園、街道，避開執法人員的視線。

對於食環署打算在棄置垃圾黑點，安裝網絡攝錄機監察違例行為，陳華裕認為此舉無助解決問題：「只安裝天眼，根本無法正本清源。應要對慣犯、冥頑不靈者加以嚴懲。」他表示，只要觀察每日被棄置的垃圾、廢料，就能大概查出其來源棄置垃圾的人，而部門就此作出調查及執法的話，就可以提高阻嚇性，防止非法棄置垃圾行為：「不然，除非有特別的投訴，否則受滋擾的居民只會與日俱增。」