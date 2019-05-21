將軍澳幼稚園爆鹹水管無人理　業主法團互卸責

將軍澳富寧花園一間幼稚園的屋頂爆鹹水管，鹹水從水管噴出，由屋頂流至地面，地上有大面積的積水，而鹹水流向富寧花園周邊，事件發生至今將近一星期，有居民已向管業處反映，惟幼稚園的業主與法團就幼稚園天台的設施維修有爭拗，現時不知維修責任誰屬。

富寧花園關注組召集人陳耀初稱，鹹水管爆了將近一個星期。（黃廸雯攝）

鹹水管爆了將近一周無人理

富寧花園關注組召集人陳耀初住了20多年，他稱，鹹水管爆了將近一個星期，現時地下出現積水，陳耀初稱，正常較少街坊會經過該處，暫時對居民生活未遭成很大影響，惟長遠來說，若不維修，恐怕水管爆裂得更厲害，有更多水流出。

業主、法團就維修爭議對簿公堂

陳耀初就維修事宜曾詢問管理處，對方稱幼稚園的業主與法團就幼稚園天台的設施維修有爭拗，雙方現時正對簿公堂，法團律師建議管理處不應插手爆鹹水管事件。而幼稚園認為應由法團維修天台，因他們的契約中沒有包括天台。陳耀初已通知水務署，但由於是私人屋苑設施，相信水務署未必會維修。現時管理處已聯絡食環署，看能否有解決方法。