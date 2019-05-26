【大鼠肝炎】防鼠擋亂擺　老鼠照爬上公屋　專家轟政府做騷

香港近日爆出人類感染大鼠戊型肝炎個案，令市民再次擔心鼠患問題，特別是公共屋邨多次被揭發鼠隻橫行，甚至爬進民居。近年房屋署為防老鼠經喉管爬入民居，在喉管安裝防鼠擋，但有東區區議員發現，當區部分公共屋邨的防鼠擋設計根本無法阻擋老鼠爬行，甚至會堆積垃圾。專家則指，政府安裝防鼠擋如同「做騷」，「如不處理地面的老鼠問題，裝咩都無用。」

區議員指公屋防鼠擋設計無法防鼠

東區區議員徐子見向區議會提交文件，指出東區的公共屋邨存在兩款安裝不當的防鼠擋。一款是以水平設計安裝在喉管上，徐子見質疑會令垃圾和灰塵堆積在防鼠擋上；另一款是以垂直設計安裝於喉管上，並只於鐵架上方裝設鐵網，徐就估計老鼠仍然可以輕易沿著防鼠擋的外部繼續向上爬行，成效成疑。

區議員倡打斜向地面安裝

徐子見認為，防鼠擋應是以斜向地面的方向設計，以避免垃圾及灰塵堆積，同時阻擋老鼠沿喉管向上爬行。文件中又提到，防鼠擋應於所有連接地面之垂直喉管安裝。他對房屋署仍胡亂設計及安裝防鼠擋甚為不解，質疑房屋署在安裝前有否充分諮詢食環署。

徐子見建議防鼠擋應斜向地面，老鼠無法爬上，也不會堆積垃圾。不過，愛民邨就算安裝了斜向的防鼠擋，但住所比較接近地下，老鼠仍很容易爬進屋內。（黃偉民攝）

專家指房署不理解老鼠特性 裝防鼠擋也無用

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源回應記者查詢時表示，當局安裝防鼠擋仍無法防鼠，原因是設計不當，以及不了解老鼠特性，「他們不了解老鼠的攀爬能力，老鼠就算不在水管上樓，也可能在第二處入屋。」他批評政府未處理好地面老鼠問題，就算裝防鼠擋也沒有用，「盡力做好地面老鼠的問題，不要搞大龍鳳。」他形容只裝防鼠擋而不做其他工作是資源錯配。

梁廣源表示老鼠善於穿梭管道間，如不處理地面老鼠太多的問題，怎樣也防不了老鼠入屋。（資料圖片）

應杜鼠、安裝防鼠設施、加強清潔三管齊下

「如果地面沒有垃圾，老鼠正常都向上入民居搵食，如果光是清潔地方，而不做好杜鼠工作，不協調就會反效果，老鼠像難民一樣入屋。」梁廣源認為，一邊要做好地方清潔，一邊要做地面滅鼠工作，才能解決問題，「如今杜鼠做得不好，老鼠的死亡率很低，不夠生出來快。」

政府部門各自為政致鼠患

梁廣源續指，如今的鼠患主要是人為所起，各政府部門過分官僚各自為政，「唔識就瀨，如果不改組，繼續沒有中央統籌的話，做多少大龍鳳都是徒勞的，光用老鼠擋是資源錯配。」

梁廣源指，老鼠具強大攀爬能力，如設計不合標準仍是便無法防止其攀爬水管。（資料圖片／余俊亮攝）

老鼠具強大攀爬能力 可跳高91cm

根據《香港蟲害控制從業員協會培訓教材》，老鼠有強大活動能力，更相當善於攀爬，可沿樹幹、磚牆、混凝土牆、風化的金屬面和塑料板等載具垂直爬行，從窗戶或孔洞裂縫入屋。其中溝鼠（褐家鼠）和黑家鼠（黃胸鼠）還可鑽過大於1.3cm的孔洞裂縫，平地跳高91cm，跳遠120cm；小家鼠更可鑽過0.6cm的孔洞，平地跳高91cm。因此安裝防鼠擋也有一定標準，其中鼠擋斜向的長度應為35cm，而且離地至少1米，垂直喉管與牆壁至少要有10cm距離。