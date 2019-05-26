【海之戀屎水倒灌】公共渠管塞滿衞生巾膠袋　專家：再衰啲都見過

香港01率先報道荃灣海之戀有單位爆屎渠，引起全城熱議。不少人都關注造成事故的原因。港鐵最新回覆查詢時，在涉事公共渠管發現毛巾、膠袋及衞生用品等。有驗樓專家估計部分是由於工人裝修時處理不當所致，又稱情況「並不罕見，很多港人都無公德心，見過再衰啲都有！」

公共渠管驚現衞生用品，毛巾和膠袋。（業主提供圖片）

記者昨報道，荃灣海之戀業主張先生於2017年時以逾900萬元購入第7座高層一個約500多平方呎單位，居住只有3個月。數日前，他到澳洲旅遊，昨日突然接獲單位爆屎渠，屎水由廁所的馬桶以「噴泉式」湧至房間和大廳，所有傢俬和地板都沾污糞便，發出惡臭，估計損失至少20萬元。

海之戀的發展商為長實。（資料圖片）

記者追問港鐵事故成因，對方今日回覆查詢時稱，發展商人員到場進行檢查時，發現連接該單位的一截公共去水喉管被物件堵塞，當中包括毛巾、膠袋及衞生用品等，並已即時協助維修有關喉管。

驗樓專家詹濟南了解事件後認為，屎渠出現毛巾和膠袋，懷疑有工人裝修廁所時用毛巾和膠袋窒入渠口防止泥沙倒入，但最後無妥善處理，毛巾和和膠袋塞入渠道造成堵塞。至於衞生用品，他稱「見慣不怪」，又透露「不只女士衛生巾，過去都見過屎渠有泥沙、汽水罐、膠樽，真是甚麼都有！很多港人都無公德心！」

至於處理方式，詹濟南稱一般只需將全部堵塞的物件移除就可，但「如果是英泥，就大件事，需要拆除管道，重新安裝」。