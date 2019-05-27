寵物時裝展惹虐畜疑雲　模特兒強拖小狗dogwalk捱轟：狗仔好慘

近日網上瘋傳一條寵物時裝展的片段，片中模特兒強行拖動不願前行的狗隻，惹來虐待動物之嫌。有犬隻訓練員指，狗隻擔任模特兒前需接受訓練，若起用未經訓練、太「驚青」的動物，或為牠們留下陰影。

D2 Place日前(25日)舉行寵物時裝展，在射燈及強烈的音響下，由模特兒牽領狗隻出場，展示寵物時裝。期間，一名模特兒出場時，因同行的松鼠狗未配合表演，而強行拖動狗隻前行，令不少人嘩然。片段昨日被放上社交平台後即引來熱議，不少網民或狗主譴責模特兒及主辦單位：「一定唔會買呢個牌子」，「只顧自己walk ，完全冇理小狗」，「睇見好心痛啲模特兒好殘忍」。



犬隻訓練員Derek Wong看過片段亦表示，片中行為讓人感到「有少少虐待」，認為涉事狗隻當時處於不情願的狀態，亦看得出牠很害怕。「首先牠突然離開了主人，交由陌生人牽着，出場後發現原來很多人，所以一直不肯向前走。」然而，牽着狗隻的模特兒又要在人前展示其專業，才會強行拖行狗隻。

有模特兒在寵物時裝展上，同行的狗隻未配合表演，而強行拖動狗隻前行。(網上圖片)

Derek表示，狗隻擔任模特兒前需接受和警犬相近的訓練，到不同地方接觸不同的人和場合：「牠們需要接受訓練，變得處變不驚，太驚青的狗做這種工作會留下陰影。」而在未受訓練的情況下，把狗隻置於嘈雜、大聲的環境，會令牠們感到害怕，「其實正常情況下狗也不應穿衣服，是人類覺得這件事有趣，然後狗隻就成了代罪羔羊。」

網民致指行為令狗狗不安。（網上截圖）

犬隻訓練員Derek指，未經訓練、太「驚青」的狗做這種工作或會留下陰影。(網上圖片)

事件一夜間原帖已有6百多個回應，而主辦有關寵物時裝展的公司Ungugu Origin今日凌晨，於社交平台上就事件發出道歉啟事，向關心事件的人士及狗主致歉。文中指，公司在活動進行時得知事件時感到驚訝和遺憾，並即時向涉事人士了解，証實事件屬單一模特兒的行為，而管理層相議後，已決定即時終止日後與該模特兒的合作，又強調公司是由一班愛護動物人士組成，絕不容許如此荒唐的事再次發生。公司亦指，當日制作公司使用的音響效果或過分強烈，承諾以後將改善｡而涉事的模特兒Mandy Pun亦在社交平台上回應，表示自己也是首次行dogwalk , 跟涉事狗仔的相處很少，就事件真心向狗狗和狗主道歉。

涉事主辦單位在facebook發道歉聲明。（網上截圖）