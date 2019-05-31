【鎖車黑洞】黃埔花園鎖六小巴　站頭職員暫未付解鎖費：已好守法

繼之前沙田第一城鎖車風波，同被喻為「鎖車黑點」的黃埔花園，今次鎖上六架來往又一城和黃埔花園的專線小巴。今（31日）早網上流傳一段短片，指黃埔德定街的小巴總站外，有六架小巴被鎖前轆。據了解，黃埔花園管理處的保安聲稱有人投訴，故此在凌晨時分鎖車，事前無通知小巴公司。管理小巴的捷運管理有限公司發言人指，正與警方、運輸署及管理處傾談，希望可盡快達成共識，又表示鎖車事件影響今早服務，暫時公司未付鎖車費用，期望事件可盡快解決。

六架小巴的前轆被鎖。（鄧栢良攝）

涉事小巴車頭夾有鎖車通知，車旁亦有雪糕筒標示。站頭負責人蕭先生指，該小巴總站有約40部小巴，經營20多年，每日凌晨12點，小巴均會停泊站內或附近停車場，如無泊位便會泊出馬路，亦即鎖車位置。至清晨6時左右司機開工，便會駛走小巴，一直相安無事。但今早他如常上班，竟見到6部小巴被鎖。他向管理公司了解，保安員指凌晨有人投訴，所以鎖車。

蕭先生認為，管理處的做法不合理，因鎖車前毫無通知便直接鎖車。現時每部車要解鎖需320元，公司仍在處理，故未支付鎖車費用。繁忙時間少了6部小巴，蕭先生認為對居民亦有影響，等候上車的人龍亦變長，現時尚有30多部車服務。他又指，公司已經「好守法」，在附近停車場租了10個車位泊小巴，惟站內泊位不足，才需要泊出馬路。