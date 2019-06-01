【東涌買餸貴】首辦濕貨墟市抗領展　街坊訴苦﹕區內菜心貴逾倍

八萬人口的東涌，只有四個屋邨街市，外判予領展營運，街坊被逼捱貴餸，寧願舟車勞動每周一次跨區入貨。撐基層墟市聯盟與監察公營街市發展聯盟合作，經數個月牌照申請及倡議工作，成功在東涌一個使用率低的臨時足球場，舉辦全港首個民間濕貨墟市，今日共有27檔乾、濕貨檔口，濕貨包括魚肉菜等新鮮食材，受到區內街坊歡迎。團體倡議政府開放此用地或區內其他閒置用地作恆常墟市，或早日在區內落成公營街市，打破領展街市壟斷、食材物價昂貴的問題。

有濕貨檔口賣魚。(余睿菁攝)

去年施玫報告宣佈在東涌區內設立公營街市，但選址存在爭議，至今未有方案細節，距離公營街市成立恐要七、八年。東涌現時共有四個屋邨街市，外判予私人公司管理，街坊要忍受領展街市壟斷、食材物價昂貴等問題。撐基層墟市聯盟與監察公營街市發展聯盟合作，在上年區內居民投票得票最高的臨時街市選址，即北大嶼山醫院旁安東街臨時遊樂場空地，舉辦全港首個民間濕貨墟市「東涌社區生活墟暨漁農嘉年華」，讓市民以合理價格購買新鮮食材。墟市只於今日開設，由上午10時至傍晚6時，合共有22檔乾貨、5檔濕貨，分別賣菜、凍肉、魚、衣物、書本、飾物等。

東涌街坊墟市擺檔吐苦水﹕一斤菜心16蚊！

其中一個墟市檔主Candy指出，她居住在東涌七年，一向都會在墟市擺檔，覺得東涌街市比其他區貴三至四成。一斤菜心為例，東涌街市賣16元一斤，但外面，如荃灣、深水埗，可能12元兩斤。她續指，跨區賣餸雖然好煩，但大家為了慳錢，寧願一次過買一星期份量，計車費都可以節省不少。由於東涌公營街市要等七至八年，她希望有臨時街市，或多設濕貨墟市。

其中一個墟市檔主Candy指，東涌物價高昂，不少人寧願每周一次跨區買餸。(余睿菁攝)

街坊李太亦稱，東涌買餸價格高，會到其他地區買餸，希望東涌定期舉辦濕貨墟市，讓街坊多一點選擇，小朋友多個地方玩樂。她又指，現時區內沒有選擇，物價卻不斷上升，希望早日開設公營街市。

籌備墟市要三個月 盼時間可縮短

撐基層墟市聯盟張延表示，今次東涌社區生活墟模擬臨時街市，乾濕共存，既符合衛生標準，居民亦可更多購物選擇，解決生活所需。墟市亦可為居民增加工作。

舉辦濕貨墟市申請繁複，除了申請臨時工作娛樂牌外，亦要申請持牌食物製造廠牌照，要有商家簽證明文件會供貨給他們，再向食環申請受限制食物售賣許可證，牌照處理逾個幾兩個月，加上場地原來不屬康文署，而是屬於地政署，整個墟市耗時三個月籌備。他希望日後申請牌照的時間可縮短，亦倡議政府開放此用地予團體恆常舉辦墟市，並希望政府撥款做臨時街市，認為如果政府有心做，半年內應可做到。

撐基層墟市聯盟張延。(余睿菁攝)