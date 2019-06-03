【瘋狂加租】房協明華大廈重建新租升逾兩倍　長者哭訴：負擔唔到

筲箕灣房協明華大廈的第一期重建項目於去年展開，預計居民可於明年遷入新落成樓宇。房協近日推出新單位租金資料及搬遷方案，惟租金比現時貴近二至四倍。以小型單位（1-2人）為例，現時居民的租金約$1,000元，而新樓的小型單位租金卻飆升至$3,024元，比現時租金高兩倍。有居住在明華大廈近40年的長者提起租金加幅即聲淚俱下：「兩公婆嘅生果金每月加埋只得7千蚊左右，但係月租都已經要3千幾蚊，根本負擔唔到。」 攝影：蔡正邦

由香港房屋協會發展的明華大廈，於1962年至1978年落成，整個屋邨共有13座（A-M座）。2011年，房協公佈明華大廈重建計劃，計劃將興建共4,017個單位，其中3,160個為出租屋邨單位，另外857個為長者單位。重建計劃分三期進行，房協預留了出租單位供邨民原區安置，預計整個重建計劃於2031年完成。

房協2011年宣佈重建筲箕灣明華大廈，目前第一期正在動工，預計2020年落成。（資料圖片）

重建後月租飆升兩至三倍

目前房協向所有受搬遷影響的住戶提供四個方案，包括可選擇調遷至新落成的明華大廈第一期，房協會提供首年20%租金減免；搬遷入第三期有待重建的單位；搬遷至房協轄下其他屋邨及享受搬遷津貼並遷出明華大廈。

房協於五月下旬向第一批受重建影響住戶派發新租金資料，據房協文件顯示，平均面積約21平方米的小型單位（1-2人），月租達$3,024；中型單位（3-4人）月租則達$4,693元。當區區議員林其永指，現時舊式明華大廈1-2人小型單位月租平均為$1,800至$1,900，最細的一人單位月租約$1,000。林指，若新租金加上差餉，估計月租最少索價近$3,500元，比現時租金亦高逾兩倍。

陳婆婆今年70多歲，一家四口在明華大廈居住近40年，早前女兒出嫁搬走後，她現與丈夫及兒子同住四人單位。面對租金大幅加價，陳婆婆不禁聲淚俱下。

據了解，住在明華大廈的老街坊大多年過半百，經濟能力一般。像陳婆婆今年70多歲，一家四口在明華大廈居住近40年，早前女兒出嫁搬走後，她現與丈夫及兒子同住四人單位。80多歲的丈夫今年曾中風入院，經常要覆診。兩夫婦人目前均已退休，只靠生果金度日。他們所居住的四人單位，在寬減差餉後月租為$1,307，不過日後如搬到新單位，3-4人單位最少需$4,693元月租，比現時租金高兩倍半。租金大幅加價，陳婆婆不禁聲淚俱下，「個仔搵唔到食，兩公婆嘅生果金每月加埋只得7千蚊左右，如果同個仔分開住，搬至1-2人單位月租都要3千幾蚊，根本負擔唔到，房協逼死我！」

區議員建議延長租金減免資助期

當區區議員林其永近日收到不少街坊投訴，租金貴得離譜。他批評租金升幅誇張，他指明華大廈的居民佔七成是長者，租金升幅驚人令他們難以負擔。「他們退休了10多年，近年都是靠儲蓄過活，只能應付生活需要，而長者生活津貼也只得3千多元，拿了僅僅夠交租。」

他又批評，房協推出的首年租金減免資助期限太短。他於上星期發起街坊聯署，要求房協減租，期望市民能藉聯署表達意見，但他估計，房協成功減租機會不大，惟期望房協能延長租金減免計劃多幾年，減輕長者負擔。

房協於2018年推出租金援助計劃，只要有經濟困難的租戶通過資格審查、符合資格者就能享有租金減半優惠。惟當區社區主任陳溢謙批評，援助計劃門檻過高，例如家庭總資產不得超過申請出租屋邨的資產限額，及家庭總入息低於申請出租屋邨入息限額的一半等，而且申請手續繁複，以雙老的家庭申請資格為例，家庭入息上額為$8,800元，需填事項就長達10頁，陳溢謙直言計劃「搵笨」：「計劃門檻十分高，而且房協宣傳不夠，據我了解，受惠到租金減半的人都幾少。」他指未來會持續與房協溝通。

關注團體：公營機構轉嫁建築成本到市民身上不合理

公屋聯會主席文裕明過去一直關注公共房屋發展，他估計，由於房協以自付盈虧方式營運，會將建築成本轉移至租客身上，「明華大廈以重建分幾期，以這種螞蟻搬家式方法安置，建築成本自然會增高。」

他指，房委會過去重建舊式屋邨，多數的新單位租金都會比舊單位貴。他以1995年梨木樹邨重建為例，指當時的租金升幅達一至兩成，但仍比現時明華大廈重建升幅低。對於是次明華大廈重建租金升幅，文裕明表示無法理解，「作為公營機構，應該盡量體諒居民，對於老弱傷殘應該有特別措施，例如租金援助、定期豁免租金。雖然房協無法控制建築成本高、土地短缺等等因素，但如將成本轉嫁給基層市民，是極不合理。」

去年曾發生致命火警的觀龍樓同屬房協轄下屋宇。（資料圖片）

同為重建邨 新租金比明華大廈低

至於房協其他屋邨租金幅度又如何？位於堅尼地城的觀龍樓同為房協轄下的屋邨，房協同樣曾於2000年策劃重建觀龍樓，目前觀龍樓的E至G座於2008年重建，成為觀龍樓第1及2座。當區區議員楊學永表示，觀龍樓的新重建區租金與舊區亦有差異。他指舊樓的1-2人單位約200呎，月租約1千多元，新樓則約2千元；至於近300呎的4-5人單位，舊樓月租為2千多元，新樓則為4千多元。楊學永認同明華大廈新重建區單位月租比觀龍樓貴，不過表示可以理解，「始終觀龍樓都重建咗十幾年。」