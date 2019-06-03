【全民運動日】8月4日舉行　7月28日起可免費預訂康文署設施

康樂及文化事務署宣布，將在8月第一個周日（4日）舉行「全民運動日2019」，屆時將在全港十八區制定場地舉辦免費康體活動，同時開放轄下多項康樂設施予巿民免費使用。市民可於7月28日起，預訂免費的康樂設施，每人限訂一節。

訂場記得帶同身份證明文件

康文署將在8月4日免費開放收費的康樂設施，包括室內及室外場地、公眾泳池及水上活動中心艇隻。有興趣的市民，可於7月28日上午9時起，在康文署各區場地的「康體通」訂場櫃檯（不包括自助服務站）進行預訂。每人只限預訂一節免費設施，不論設施類別，先到先得。

公眾游泳池無須預約，在泳池各開放段節開始前於入口處排隊便可。名額先到先得，額滿即止。（資料圖片）

市民必須要在訂場時出示身份證明文件（例如身份證）和認可資格證明（如有需要）。如代他人預訂，則須出示租用人上述文件副本。如櫃檯有人輪候，每人每次只可辦理一項預訂申請。

泳池設施則無需事先預約，市民只需於「全民運動日」當天在泳池入口處排隊進場，先到先得，額滿即止。

去年｢全民運動日2018｣，康文署轄下的多個康體設施免費開放。（資料圖片/香港01記者攝）

武術是今年「全民運動日」的重點推廣體育項目，康文署將於當日舉辦多項武術示範及同樂活動。想要參加康文署免費康體活動，市民可於7月15日上午8時30分起，前往康文署各分區康樂事務辦事處或指定場地報名參加免費康體活動或索取活動券，先到先得。免費康體活動包括：健康講座及運動示範、健體閣、親子體育活動、體育同樂活動、殘疾人士活動及武術示範及同樂活動。

於全民運動日免費開放的設施：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場） 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池） 水上活動中心艇隻

有關「全民運動日2019」活動的詳情，可瀏覽專題網頁，亦可致電2414 5555查詢。