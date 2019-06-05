【端午節】廿年小店賣靚糭　嘜頭當招牌　見證荃灣變珍珠奶茶之城

在餐廳雲集的荃灣路德圍，一間不起眼的小食店，掛著一塊紙皮製、畫上女士模樣的招牌，屹立於街頭對抗大集團。除了售賣街頭小食，一到農曆四月，他們便開始賣自家製鹹肉糭，每天製作數十隻糭，全數都賣光。老闆娘坦言，見證荃灣由小店為主變成主賣珍珠奶茶，而她們能屹立多年，全靠熟客支持，「做幾多就賣幾多！」

「我哋賣咗廿年啦！以前有鹼水糭，但得兩個人做，𠵱家就唔得閒包，得返鹹肉糭咋！」發太懷舊小食的老闆娘說，她們在荃灣大河道擺檔賣小食賣了二十年，近五年搬了過來路德圍，每年也會包糭賣，而糭子也非常好賣，事頭婆直言全靠熟客，「有啲街坊幫襯好多年，過節就會嚟買。兩個人唔做得幾多，所以都冇接訂單，想訂都唔會接啦，嚟到有就有，冇就算啦！」。

路德圍上有多間食肆。（廖俊升攝）

大集團的糭子愈賣愈發市，會賣自家製糭子的舖頭好像愈來愈少，有時要深入小區方可尋到寶，「梗係啦，𠵱家有好多糭都係大陸落嚟添！我哋每朝早包幾十隻，有綠豆、豬肉、蛋黃，然後烚幾個鐘再拎返舖頭，要搞好耐㗎！」老闆娘說，做糭相當麻煩，如果不是糭子專賣店，要兼顧包糭就相當吃力。

紙皮畫嘜頭當招牌：我嚟㗎，肥嘟嘟吓嘛！

在一街食肆的路德圍，賣著街頭小食似乎變得更不起眼，然而她們的招牌讓小店變得搶眼。她們在舖面貼上一塊紙皮，在紙皮中間𠝹了兩個圓圈形成雙眼，然後𠝹了雙唇，再用筆畫上臉型、頭髮、鼻子和眼眉，彷彿是一個女士的模樣。

紙皮畫了嘜頭當招牌。（廖俊升攝）

「個招牌係我嚟㗎，肥嘟嘟吓嘛！」老闆娘笑說，那時裝修鐵閘，裝修師父原本想幫她將膠招牌貼上去，但用紙皮預位時發揮創意畫了一畫，「佢話：『好似你啊，不如唔好摵啦！』就咁擺咗上去。」然後五年來，「發太」就一直沿用著這個招牌。不過老闆娘拒絕上鏡，若要看招牌上的模樣與她有多相似，就要親臨小店了。

糭子相當好銷量，每天數十個全部都能夠賣光。（廖俊升攝）

見證荃灣變幻：多咗好多珍珠奶茶

在荃灣開店廿年間，她直言見證著這一區的轉變，路德圍也由小食和甜品為主調，變成現在主打台式飲品，「真係多咗好多珍珠奶茶......」老闆娘坦言，她們廿年來的菜式也沒有改變，「腸粉、炒麵、碗仔翅、魚肉湯、糭，冇新菜式。」

二十多年都是沿用同款餐單組合，沒有新的菜式，全都是懷舊街頭小食。（廖俊升攝）

小店難經營

事頭婆說，小店要生存其實十分辛苦，現在更要面對當區的飲食轉型，迎戰台式飲品和大集團，「又請唔起人，人哋又唔肯入行，冇人肯做。難做㗎！做到就做，做唔到就退休啦。」