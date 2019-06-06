屯門龍門居管理費加12%同山竹有關？　居民：高過人工加幅

香港01日前接到龍門居居民唐小姐投訴，指龍門居業主立案法團在未完全知會居民的情況下，在屋苑張貼通告稱會於今年6月1日起上調管理費12%，引來居民反抗。其後法團再發問卷調查，並接納居民意見，改為今年加6%，明年再加6%。唐小姐斥：「仲高過人工加幅！係咪真係有必要加咁多？」龍門居法團主席陳雲生回覆《香港01》查詢指，增加管理費有多重原因。

唐小姐向香港01表示，龍門居業主立案法團所制備的《龍門居2019至2020年度財政預算案》提出管理費加價20%，但相關提案只於3月1日至15日及4月10日至24日兩次於各座大堂展示，及讓業主提供意見，「好多人冇睇到，完全唔知要加管理費12%。最終只有三位業主提出意見。」

30日諮詢期過後，法團再於6月初於各座大堂、電梯等當眼處張貼通告，稱「由2019年6月1日起各單位之管理費上調12%」，並提醒使用自動轉帳繳交管理費的業戶需要更改管理費金額。不少龍門居居民至此方驚覺管理費提高了12%，有單位管理費由每月826元上調至925元，上升約100元。

龍門居業主立案法團於6月初在各座大堂、電梯等當眼處張貼通告，稱「由2019年6月1日起各單位之管理費上調12%」。（梁銘康攝）

法團解釋加幅原因指，本港經濟持續通脹，2018年通脹率達2.7%，使各合約成本大增，加上最低工資上調至每小時37.5元後，保安服務的合約成本亦大增。另外，因為兩個超級颱風「天鴿」及「山竹」帶來的破壞，龍門居現時所購買的保險並不足以覆蓋所有損失，為保障業主，法團決定提高「財產一切保險」的保額。

對此唐小姐大惑不解：「加幅仲高過打工仔人工增幅，係咪真係有必要加咁多？」她指，據法團披露的資料，屋苑現時的財政儲備有逾2300萬元，「點解仲要加咁多？」

由於多位業主對加幅提出不滿，法團其後再進行一項問卷調查，問卷提供四個選項予居民選擇：加幅12%、加幅10%、2019年加6%後2020年再加6%、沒有意見。法團其後於6月4日公布問卷結果，當中逾五成居民選擇2019年加6%後，再於2020年加6%。新管理費加幅將於9月1日起生效。

居民：問卷根本冇得揀

唐小姐斥，「問卷根本冇得揀，點都係要加12%，話分兩年係誤導師奶！點解一定要加咁多？點解唔可以有其他選擇？」她強調加幅不合理，希望法團可以開源節流，明白打工仔苦況。又指，「法團話召開座談會，但座談會只有40個位，居民點發表意見？」

唐小姐斥，問卷調查只有四個選項，「居民根本冇得揀，係誤導師奶！」（受訪者提供）

另一位龍門居居民陳手太亦認為管理費加幅太大，「隔離屋苑都只係加6%，點解我哋要加12%？而且問卷冇得選擇，唔覺得真係有需要加咁多。」

而龍門居業主立案法團主席陳手雲生則在Facebook發帖回應居民，指法團成立後，「極度尊重業戶意見」，而三月份公開諮詢後，亦有就業戶提出的意見作出修訂，並於屋苑各座大堂及停車場當眼地方公開展示。

陳雲生回覆香港01查詢指，增加管理費有多重原因。去年，原保安服務承辦商「置佳物業服務有限公司」因虧損要求請辭，轉換新承辦商令保安服務成本上升。他又指龍門居已有21年樓齡，需要為30年強制性驗樓作準備，而現時屋苑儲備並不足以應付16座樓的大型維修工程。「我都係業主，我承認加幅係高咗少少，但呢個加幅係基於實際需要。」他又承諾，自明年起每一次調整管理費，除了會在大堂張貼通告外，亦會以問卷形式逐家逐戶諮詢。