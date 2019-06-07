【荃灣小白象】三年億元工程西樓角花園將啟用　活動室可容200人

花一億元公帑興建的荃灣西樓角花園即將建成，預計於今年第三季啟用。荃灣區議員黃偉傑早前到西樓角花園視察，指花園內有一個可容納200人的多功能活動室，又增設不少「打卡位」，相信能夠吸引荃灣居民使用。

西樓角花園於2016年11月動工，歷時三年多的工程將近完成。（受訪者提供） 2015年6月，立法會工務小組委員會通過10項「社區重點項目計劃」，每區撥款一億元，荃灣區的重點項目為西樓角花園，花園於2016年11月動工。歷時三年多的工程將近完成，預計於今年第三季啟用。

花園約一半空間變為室內空間，新建了一個可容納200人的多功能活動室。（受訪者提供）

區議員黃偉傑日前往西樓角花園視察，指花園約一半空間變為室內空間，新建了一個可容納200人的多功能活動室，以及洗手間、育嬰室，並建有連接荃灣站至富華中心天橋的有蓋行人通道，花園亦能連接現有行人天橋網絡及綠化平台。另外，黃偉傑指，項目設計有別於傳統的政府建築，增設不少「打卡位」，他對花園設計整體滿意。

花園建有連接荃灣站至富華中心天橋的有蓋行人通道，亦能連接現有行人天橋網絡及綠化平台。（受訪者提供）

工黨兼前立法會議員李卓人早前曾批評，花一億元公帑興建的西樓角花園「可能是全港最貴社區會堂」。黃偉傑則認為，從現時政府的基建項目撥款情況看，「一億基建唔算好多錢。」他認為，西樓角花園雖位處市中心的黃金地段，但之前使用率一直偏低，「相信新花園啟用後，使用率會有所提升。」

另外，亦有議員及市民擔心西樓角花園啟用後，會變成「大媽舞廣場」，對此黃偉傑指，「西樓角花園的公園部分是公眾空間，一天24小時開放，所以大家都有權使用。但日後若有出現因使用構成滋擾，會視乎情況處理。」