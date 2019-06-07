原訂放映梁天琦紀錄片　沙田百步梯突維修　康文署警告：未經申請

日前沙田社區組織「沙田一隅」以及「沙田新幹綫」公布，將於今晚（6月7日）假沙田的公共空間舉辦公開放映會，當時並未透露舉辦場地。不過，今日他們發現，計劃舉辦活動的地點「沙田大會堂百步梯」對開天幕突然被圍封並進行維修，令有關活動要轉場舉行。「沙田一隅」質疑康文署政治打壓，「每晚都有大媽跳舞，但她們也沒有租用場地，今次署方是製造白色恐怖。」下午接近六時，主辦方開始設置場地，梁延豐指，康文署人員曾到場了解活動，並多次警告活動未經申請，可隨時被終止。

沙田社區組織「沙田一隅」以及「沙田新幹綫」原打算在6月7日晚上7時，假「沙田大會堂百步梯」舉辦一場公眾放映活動，於公共空間播放關於「本土民主前線」前發言人梁天琦的紀錄片《地厚天高》。為了確保活動順利進行，相關組織一直未有公布活動地點。直至今日中午，「沙田一隅」發文表示，原定活動地點「沙田大會堂百步梯」的天幕突然被圍封並進行維修，施工日期為本年6月6日至7月上旬。主辦方決定將活動場地轉移到沙田公園內的露天劇場進行。

沙田大會堂百步梯對開貼出維修告示，指大會堂天幕正進行維修工程，施工日期為2019年6月6日至7月上旬。（受訪者提供）

「沙田大會堂百步梯」屬康文署場地，「沙田一隅」召集人梁延豐表示，他們昨日視察現場時，發現百步梯有雲梯車、及圍欄封場，並貼上維修告示，因此今晚的活動需要移師至沙田公園露天劇場下進行，「公布活動之後，警民關係組一直與我們以及合辦的區議員聯絡，想查詢活動地點，所以今次活動好大機會會因為沒有租用場地而被阻止進行。」

同樣場地曾兩放映 主辦：不明為何今次態度強硬

梁延豐又指，決定轉場之後，康文署人員再向他們表示，如果他們沒有租用場地，仍然決定於康文署場地進行相關活動，署方將會報警處理。梁延豐質疑，其組織曾經在相關地點舉辦過兩次公眾放映活動，當時活動十分和平，不理解為何康文署今次態度會如此強硬。「每晚都有大媽跳舞，但她們也沒有租用場地，今次署方是製造白色恐怖。」梁延豐呼籲參加者提早於六時到場，並指若有100至200人參加，便可讓活動成功進行。

悼念劉曉波無被阻止 「梁天琦影片更政治敏感」

合辦活動的沙田區議員趙柱幫認為，由於播放內容對於政府來說是敏感議題，如果和平放映也遭驅趕就是政治打壓。「簡單比喻，大媽在公園跳舞都沒有申請場地，一樣播音樂和製造噪音，但康文署同警方並無驅趕。」趙柱幫補充，2017年他曾經在沙田大會堂百步梯協辦劉曉波悼念活動，「當年都沒有申請場地，署方同警方也無加以阻止。今次播映關於梁天琦的影片，可能署方覺得這比起劉曉波更加政治敏感。」

他補充，有關場地因政治敏感活動而突然封場不是首次發生。翻查資料，2016年2月，梁天琦曾於「沙田大會堂百步梯」對外空地舉行新界東補選造勢大會，而同年7月為立法會地區直選提名期，康文署當時圍封「百步梯」改建花圃，有區議員一度質疑署方阻礙候選人舉辦選舉活動。

有警員在場巡邏

下午接近六時，主辦方開始設置場地，梁延豐指，康文署人員曾到場了解活動，並多次警告活動未經申請，可隨時被終止。記者於下午六時到沙田公園露天劇場觀察，活動未正式開始已有大約有十數名參加者到場，現場氣氛平靜，大會正式設置器材。期間有警員在場巡迴，以及向現場參加者查問，現場警員表示此為純粹例行檢查，並無特別意圖。

康樂及文化事務署回覆查詢時表示，是次沙田大會堂廣場天幕帳篷的大型檢測及維修由建築署負責，於去年年底安排及確認，預計需時約一個月。署方續指，沙田大會堂廣場可供非牟利機構舉辦不涉及銷售商業貨品及服務的非商業活動，包括電影放映，而一般訂租可於訂租月份前3至7個月內提出。