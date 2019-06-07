【端午節熱辣辣．多圖】破紀錄33.2度高溫　清水灣二灘震撼逼爆

高空反氣旋正為南海北部及華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。下午3時，天文台錄得33.2°C，打破今年市區高溫紀錄，亦成史上第3最熱的端午節。不少市民於炎熱天氣下前往沙灘消暑。清水灣二灘人頭湧湧，太陽傘及人潮逼爆沙灘。惟下午5時許，警方接獲救生員報案，指清水灣二灘有泳客遇溺，救生員將事主救起後報警。事主清醒送往將軍澳醫院治理。

另外，石澳、大浪灣及屯門新咖啡灣亦有不少泳客。天文台提醒泳客或在戶外遊玩的人士，應重複塗抹防曬系數15或以上的太陽油。市民應避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。市民亦應穿上鬆身衣服以及配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

警方接獲救生員報案，指清水灣二灘有泳客遇溺。

不少市民亦趁今日假期前往行山，惟中午多區氣溫升至32度以上，警方接獲多宗行山人士身體不適求助。下午2時10分，一名男子與男友人於西貢龍蝦灣行山，期間友人疑因中暑身體不適。下午1時50分，一行8人於大嶼山石壁起步，行至狗牙嶺時，其中一人中暑，友人見狀報警求助。下午1時許，6名市民在大埔三門仔行山前往馬屎洲，當中一名男子突感頭暈，懷疑中暑，同行友人馬上報警，其後政府飛行服務隊到場，將事主送院治理。

多區錄得超過32度高溫。

高空反氣旋正為南海北部及華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣 。截至下午3時正，本港多處地區氣溫上升至33度左右，元朗更錄得34.1度高溫 。天文台發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱。 天文台提醒市民應提高警惕，以防中暑。在戶外工作或活動的人士，應多喝水和不要過度勞累，感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。