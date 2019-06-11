【逃犯條例】阿布泰國生活百貨明罷市　店員：公司唔介意我都支持

《逃犯條例》大遊行後，政府堅持修例草案於周三（6月12日）交上立法會二讀，激發不少市民周三響應三罷（罷工、罷市、罷課）行動。有十三間分店的AbouThai 阿布泰國生活百貨昨日亦於社交媒體發文響應罷市，於周三全線休業一天，更表示「一日生意無咗，可以做得返。但我哋原來嘅香港無咗，就再救唔返。」短短三小時得到近7,500個讚好。 攝影：曾鳳婷

網民齊撐有良心日後多幫襯

據了解，阿布泰國生活百貨是首次在社交媒體中響應政治活動，帖文中更表示「全線13間分店休業一天，一齊救香港」，帖文一出獲得不少網民留言支持：「Thank you! 以後會多多幫襯」、「啱啱第一次去support 咗」、「你的勇敢啟發了我今年聖誕禮物的泰生活主題#EverythingAbouThai，到時見香港人感謝你 #AbouThai」。當中有不少網民更表示，日後會特意前往店舖消費。

截至今日(11日)下午，已有1.2萬人對罷市帖文讚好。

不少市民留言日後會撐該店。

店員：公司不介意，我都會支持



記者昨曾到分店了解，一名不願上鏡的店員表示，支持公司的罷市決定。她認為公司想表明立場，而且罷市又不會影響他人，只是公司少一天盈利而已。「修例可能會依舊通過，但不代表我們灰心不做。無論如何也要反映給政府知道，我們真的不滿！」她表示，今次罷市行動未必能像2003年反23條遊行般，逼使政府撤回修訂，但希望起碼也延遲條例推行。「如果真能像當年03年成功撤回，當然開心！」唯問到公司發文後，有沒有較多人光顧時，店員回應暫時流量和平日差不多，沒有特別增加。