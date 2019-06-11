【逃犯條例】驗樓公司罷市　見盡香港樓市荒謬：修訂若過無嘢留戀

逾百萬名市民參與反修訂《逃犯條例》大遊行，惟政府堅持明日（12日）二讀，各界紛紛發起罷市、罷工、罷課。其中，90後的「驗樓審死官」負責人繼6月9日罷市後，再於明日罷市「反送中」。他形容自己與不少港人一樣，是「在香港這絕望環境努力生存的小蟑螂」，原本不論環境再差都會「頂硬上」，但當修例通過衝擊法治基石，「當逾100萬人都改變不到現況，真是徹底死心了」。

政府明日早上將進行二讀修訂《逃犯條例》，媒體《100毛》、電召APP「CALL4VAN」和至少400間商店紛紛發起罷工和罷市，另有逾70間中學發動聯署罷課。驗樓公司「驗樓審死官」亦加入罷市之列。該負責人林先生向香港01稱，雖然小店人微言輕，但在影響香港未來的大事上「絕不獨善其身」，又稱「在生意層面上，當修例通過，在大陸做生意有任何差池，都會出事」，明日罷市會響應包圍立法會。

驗樓審死官昨日在其專頁表示會再罷市。

不願上鏡的林先生為90後一代，幾經努力讀完驗樓課程，由兼職做起，儲至數十次驗樓經驗，去年終成立公司，嘆言「本港搵食艱難」，形容「係香港這絕望環境努力生存嘅小蟑螂」。他又稱他們這一代已難以享受上一代的成果，「事實法治、公義都一直被破壞」，最令他心悒的是，在驗樓過程中，歷見不少上一代炒賣樓價，下一代的樓「愈住愈細」，「搏曬命拎住一間豆腐潤咁細嘅樓，已經很開心」。

林先生日前也有參與69遊行。（驗樓審死官專頁圖片）

6月9日大會宣佈有103萬人參與反修例遊行。（資料圖片）

他續言，原本不論環境再差都會「頂硬上」，但當修例通過衝擊法治基石，「連唯一的希望都沒有。當逾100萬人都改變不到現況，真是徹底死心」。他坦言，與不少年輕人一樣正考慮儲錢移民，「當修例通過，已經沒有東西可留戀」。