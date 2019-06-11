【逃犯條例】基督徒祈禱會　持白花作和平示威者標記

政府恢復二讀修訂《逃犯條例》在即，各界發動罷工、罷市、罷課。今晚已有過數百人到立法會抗議，其中約200名基督徒到場參與72小時馬拉松式祈禱會及唱聖詩，有一對母女響應基督徒組織嘅呼籲，手持白菊花，為香港未來祈禱。

來自中華基督教會的朱太和女兒稱，大會呼籲他們手持白菊花，以免警察誤會他們是衝擊的示威者。（李智智攝）

香港基督教教牧聯署籌委會、教牧關懷團、香港基督徒社關團契，昨日（10日）開始發起72小時馬拉松禱告，今晚（11日）八時至九時亦在政府總部門外舉行晚禱會，指集合禱告力量，守護香港。全體於明早（12日）七時半及晚上八時，亦會在政府總部門外舉行祈禱會。

記者今晚九時許到立法會附近，現場大約有逾300人靜坐及站立，其中有200人在立法會對出天橋和停車場出入口參與晚禱會，部分人手持白菊花，場面大致平靜。

來自中華基督教會的朱太和女兒稱，大會呼籲他們手持白菊花，以免警察誤會他們是衝擊的示威者。根據她向記者展示的小字條，內容註明「如果你不是行動型示威者，請那一束白花表示你是和平請願，讓警方看清楚不要亂打人」。字條亦指，手持百花的人士，可以圍圈製造收容傷者的安全區，作急救治療。



朱太稱，強烈反對修訂逃犯條例，因條例會嚴重影響香港的未來，但她稱自己心情很矛盾，因為不想見到學生衝擊立法會而受場，亦不願見到警民衝突，但政府一直漠視民意。