【逃犯條例】集會資訊混亂　學生市民自發製作資訊頻道通消息　

為反對立法會今日就《逃犯條例》修訂二讀，不少市民昨晚起已在立法會門外留守，至今龍和道、夏慤道已被示威者佔領。網上資訊混亂，不少市民和組織亦自發在社交應用程式Telegram開設多個群組，讓市民或組織人士可接收現場的即時資訊。

有網民於10日起在網上討論區發佈帖文，討論今日（12日）集會的部署，及於通訊軟件開設公開群組，以便市民互相交流最新消息。組織如民間人權陣綫、香港眾志、中大學生會等均在telegram設立資訊頻道，更新集會現場即時消息，各頻道的追蹤人數有數千人。

中文大學學生會副會長葉子萱接受香港01訪問時指，6月9日示威活動後有中大學生向他們反映，盼得到學生會的資訊，學生會亦認為有責任提供正確訊息以保護同學，故開設相關頻道讓現場資訊流通。同時，有市民自發開設的「反修例」資訊頻道多達三萬名用戶追蹤，更聲稱頻道會提供已核實的資訊，任何市民均可透過網上的公開群組內，附設的連結加入。資訊頻道主要為群衆即時傳達消息，例如不同地點的圍堵情況，及各個物資站的位置等。此外，亦有網民在telegram建立十八區群組，市民可在群組交流收集物資的資訊，每區均有人手負責收集及運送物資到現場。

不少組織亦提供被捕後法律支援，並呼籲市民或學生可透過通訊軟件或電話，聯絡相關負責人和組織，包括星火同盟、民權觀察、民陣、港大、中大、科大、浸大、城大、理大、仁大、公大、嶺大、演藝、明愛（明愛專上學院及明愛白英奇專業學校）、聯合學生會等。