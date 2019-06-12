【逃犯條例】直撃 催淚彈鎖城　學生呼吸難　示威伯伯肚中彈倒地

今午，警方於金鐘立法會外連續施放多次胡椒噴霧、催淚彈、布袋彈以及橡膠子彈，驅趕反對修訂《逃犯條例》的示威者。香港01記者現場直撃，一個個年輕人吸入催淚煙霧，淚流滿面。當中有示威者表示留守7小時，他身中煙霧呼吸困難，「我們其實冇武器，唔明白點解咁樣做」。

警方自今午3時許分階段施放多次胡椒噴霧、催淚彈、布袋彈以及橡膠子彈，導致大量示威者受傷。記者現場親身感受催淚彈威力，手無寸鐵的示威者只能倉皇由夏愨道逃至海富麥當勞對出的空地。現場所見，示威者中不少為年輕學生。他們吸入催淚彈刺鼻氣體，持續咳嗽至呼吸困難，需由醫護小隊義工扶離現場。

警方自今午3時許分階段施放多次胡椒噴霧、催淚彈、布袋彈以及橡膠子彈，導致大量示威者受傷。（黃桂桂攝）

60歲伯伯被橡膠子彈打中肚皮

在金鐘衝突現場，更有多名示威者中槍後倒地。一名年約60歲的伯伯，在添華道及夏愨道走到警方佈防前、離鐵欄4至5米 前指罵警察，警方毫無警告下，向其發射橡膠子彈，打中伯伯肚皮，他應聲倒地，反應全無，速龍小隊約半分鐘後將其搬離現場。警方其後由灣仔告士打道推進至金鐘夏愨道，速龍小隊則向夏愨道天橋以拋物線施放催淚彈及催淚水，以及多次發射橡膠子彈。示威者被迫逃至友邦保險大廈及愛丁堡廣場附近的解放軍大廈。

一名年約60歲伯伯被橡膠子彈打中肚皮後倒地，反應全無。速龍小隊約半分鐘後將其搬離現場。（陳蕾蕾攝）

而下午5時許，一名身穿綠衣的男子在添華道夏愨道交界「中彈」後，倒卧在地下失去知覺。在遠東金融中心對開，亦一名少女疑被催淚彈擊中致呼吸困難，一度失去知覺，現回復清醒，將送往瑪麗醫院治理。

22人因衝突送院救治

醫管局截至晚上10時的最新數字指，金鐘衝突共有72人受傷，50男22女，年齡介乎15至66歲。他們分送多間公立醫院，其中兩名男子嚴重，19人情況穩定及滿意，10人未知情況，41人已出院。

百名示威者在灣仔社聯休息

灣仔社聯今早臨時開放安全休息站，計劃通宵開放至明早。記者到場視察，有受傷年輕示威者表示，對於政府的行動深感無力，「我們其實冇武器，又冇做咩，唔明白點解咁樣做」。

灣仔社聯今早臨時開放安全休息站，站內亦播放新聞直播，讓示威人士緊貼事態發展。（李智智攝）

記者到位於灣仔溫莎公爵社會服務大廈，由社聯提供的安全休息站視察，現場有約百名示威者休息，並觀看電視直播示威情況。在警方下午施放催淚煙和胡椒噴霧期間，有多名示威者前來休息站求助，有示威者的雙腳被胡椒噴霧擊中受傷。有18歲南亞裔港人在躲避催淚煙時跌倒扭傷右腳，他稱，由昨晚抗爭至今示威者一直和平示威，政府為何這樣做，對於政府漠視民意又動用武力，「感到好無力」。

有18歲南亞裔港人在躲避催淚煙時跌倒扭傷右腳，他稱，由昨晚抗爭至今示威者一直和平示威，政府為何這樣做，對於政府漠視民意又動用武力，「感到好無力」。（李智智攝）

香港社會服務聯會發言人指，位於灣仔温莎公爵社會服務大廈的安全休息站為今晨才決定設立，預計將通宵運作至明早八時，並看明日情況再決定是否繼續開放，而機構於佔領運動時發放催淚彈期間，亦曾開放安全休息站。

警方於下午升級武力，發射多枚催淚彈。（羅國輝攝）

安全休息站除提供地方予示威者休息，亦為受傷人士提供急救服務。發言人表示，因中胡椒噴霧、催淚煙而到安全休息站求助的人士不多，多數示威者皆是希望到該處休息，而站內亦播放新聞直播，讓示威人士緊貼事態發展。