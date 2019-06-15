【逃犯條例】音樂人作曲記6.12衝突：能推動暫緩已很鼓舞

逃犯條例引起社會各界猛烈反響，自6月9日大遊行及612大型示威後，行政長官林鄭月娥於今日 (15日) 宣佈暫緩修例；有音樂及影片製作界別人士於遊行後，創作了一首歌曲，希望呼籲市民於明天 (16日）參與由民陣發行的遊行，要求政府撤回修例。

阿飛的朋友於612示威集會後，撤夜難眠，希望憑藉歌曲呼籲市民於明天再次上街。(資料圖片)

70後的阿飛從事影片拍攝及製作超過十年，他於612示威後的晚上，收到朋友的一首自創歌曲，聽罷覺得甚為觸動，就計劃聯絡六位朋友分別資料搜集、剪片，於短短三天內製作出一條音樂影片 （MV），「那一天 （612 遊行）後，大家有很多情緒，初時朋友寫是想舒發一下，但在想是否可以藉著音樂做多一點，就想呼籲大家出來遊行。」

「為何要13、14歲的年青人企到咁前？」

612集會當日，阿飛站在行車天橋上面，並非站在前線，惟後來爆發衝突，警方不時將催淚彈掉上橋，讓他感到十分震驚。「當時看不見（催淚彈），但會突然聽見一聲開槍聲『嘭』，真的很嚇人。」除了催淚彈的場面外，最教阿飛甚為觸動的是當天一張張年輕的面孔，「當日坐地鐵前往金鐘時，見到同行的人真的好年青，１３、１４歲都有，我會想『當年自己１３、１４歲在做甚麼？』為何他們要企到這麼前？」阿飛問道。

阿飛當日站在行車天橋上，突然聽到「嘭」一聲巨響，不消一會就吃了一點催淚彈。(資料圖片/ 李澤彤攝)

歌名：612 Remember your mother 曲/詞/唱：lilnic 編曲、結他、bass、drum programming: 陳偉發 Sing hallelujah to the Lord Sing hallelujah to the Lord Sing hallelujah, sing hallelujah Sing hallelujah to the Lord 喪鐘已敲響了你聽到吧？ 還沒轉身 已倒下 留彌間驚覺你從沒有聽過 我以身體對你的責罵 拿着盾牌 埋沒良知 步步靠近 誰賣了誰？誰又在偷笑？ 最後全身而退 世界也會允許..... 山高也可塌下 沉著氣就算是 火燒也不怕吧 濃霧裡是幼小 雙手殺出血路 你笑我沒法可逃 是嗎？是嗎？ 還是你害怕揭穿真相 暴露你的虛假？ Sing hallelujah to the Lord Sing hallelujah to the Lord Sing hallelujah, sing hallelujah Sing hallelujah to the Lord 走不到盡頭也當走 未能讓盼望成絕望 暗黑星光不滅 害怕卻不低頭 心中點起了燭光

盼音樂能喚起記憶 616再遊行

經過 69遊行及612大規模集會繼而爆發衝突，行政長官林鄭月娥終在今日（15日） 下午舉行記者會，宣佈暫緩修例，而非撤回。阿飛直言：「這只是掩眼法，大家都不能夠因此而鬆懈。」

民陣於明天（１６日）發起遊行，要求政府撤回修例，阿飛希望ＭＶ的畫面、歌詞能喚起大家於過去數天遊行集會的種種畫面，鼓勵大家再次站出來。「能夠推動到暫緩，已經很鼓舞，但我們要再有１００萬人，用腳來監察著整件事，不能讓這條惡法有轉機。」