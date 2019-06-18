【逃犯條例】遊行人士開路　城巴車長豎拇指打氣﹕為他們驕傲

向來被標籤為「政治冷漠」的香港人，6月16日不再冷漠，走上街頭，表達訴求。夏慤道全線人頭湧湧，車輛淹沒人海中，動彈不得。城巴車長思明守候巴士兩小時，沒有半句怨言，後來萬人分紅海的驚人一幕，遭圍困的巴士在市民開路後順利離開，令他眼眶泛紅，難言心中感動，只能豎起拇指向眾人打氣，「我為佢哋而驕傲，係屬於任何一個香港人嘅光榮。」

有多輛巴士希望沿夏慤道離開，市民紛紛讓開一條行車路，讓巴士不用滯留在人群中。（李澤彤攝）

6月16日，城巴車長思明沒有休假，他必須穿上淺藍色的制服，堅守工作崗位。不過，公司制服下，他穿了一件黑衣，他的心與200萬01個香港人同行，「雖然我要當值，要去緊守我的崗位，但其實我的心是認同他們的做法，認同用遊行，去話畀政府知，我哋想要你做咩。」

他是個70後，自言讀書少、見識少，是個政治白痴，也是「港豬」的一份子，不懂得討論政治議題，但「大是大非我都有行出嚟（遊行），今次係真真正正關香港人嘅事。」

「比利出走活動組」負責人亦拍攝了其他城巴車長沿途逐一與示威者拍掌的一幕。（「比利出走活動組」提供）

我認為係凝聚咗一種力量，覺得自己好榮幸，車到佢哋去做一件為香港人去做嘅事，我兩隻眼係紅晒，畀佢哋感染到我。 城巴車長思明

有遊行人士拍下思明豎起兩隻大姆指為遊行人士打氣的畫面。（讀者提供） 城巴制服下的黑衣 內心與民眾同行 他駕駛由大埔中心前往中環渡輪碼頭的307路線巴士，下午4時許，上車的乘客大部分是年輕人，他們身穿黑衣、手持白花，「佢哋上得我車，都知佢哋目的地係邊」。他透過車廂揚聲器通知乘客改路安排，忍不住說了一句﹕「大家咁多位加油，自己小心。」車上迴響極大，乘客大聲拍手，高呼﹕「師傅，好波！」思明登時眼眶泛紅，大受感動，「我認為係凝聚咗一種力量，覺得自己好榮幸，車到佢哋去做一件為香港人去做嘅事。」 巴士駛至灣仔舊警署時，車龍只能緩緩移動，乘客陸續下車加入遊行隊伍。當駛至香港演藝學院對開時，巴士只餘寥寥數人，但已無法前進，警方亦開放所有行車線予遊行人士使用。遊行人士請求，並獲得車上乘客批准後，思明關上巴士引擎，豎起兩隻大姆指為遊行人士打氣﹕「我都係著黑色衫，同你哋企向同一陣線！」

阿明豎拇指，向遊行人士打氣。（讀者提供片段截圖）

要真真正正向住你想要做嘅嘢去做嘅話，我相信有一日，我哋嘅政府一定會聽到，我哋千祈唔好放棄，就算呢一刻我哋享受唔到都好，但我哋都要為我哋嘅下一代爭取。 城巴車長思明

遊行人士開路 畫面震憾難忘

被困接近兩小時，思明沒有半句怨言。他原本預計要人潮全部散去後才能離開，惟至晚上近8時，有民陣義工叫他準備開車，當時他大為困惑，直至巴士慢慢前行之際，始發現遊行人士自發地分開，讓大型車輛通過，他形容當時畫面「震撼」，民眾不斷高呼﹕「師傅，唔好意思，阻住你哋！」思明當時心情激動，豎拇指向眾人打氣，「我為佢哋已驕傲，是屬於任何一個香港人嘅光榮。」

育有一名11歲孩子的思明，寄語香港人繼續堅持，為下一代爭取更好的未來，「只要真真正正向住你想要做嘅嘢去做嘅話，我相信有一日，我哋嘅政府一定會聽到，我哋千祈唔好放棄，就算呢一刻我哋享受唔到都好，但我哋都要為我哋嘅下一代爭取。」