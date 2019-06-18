【逃犯條例】一個母親的轉變　兒子遭警暴力驅趕　由撐林鄭變背棄

「林鄭唔代表其他嘅媽媽！」一位曾是特首林鄭月娥支持者的母親，這番憤慨的發言，猶如與林鄭月娥劃清界線。林鄭競選、上任、施政的兩年間，江太曾經認為林鄭的硬淨作風，會為香港帶來新景象，即使偶而不認同其政見，仍然選擇支持林鄭。然而，《逃犯條例》修訂草案的風波中，江太直言看清林鄭的真面目，「佢冇資格做領導人！」
江太的21歲兒子忠仔，6.12參加和平集會，卻換來警察冷酷驅逐。忠仔親睹警方向人群投放催淚彈，數百人走投無路地湧入中信大廈，「痛苦的樣子彷彿像喪屍一樣活在煉獄中」。江太心疼兒子的遭遇，亦令她反思修例的問題，曾有「唔犯事唔會使驚」想法的她，最終在6月16日走上街頭。
6月12日衝突的晚上，電視台播出林鄭月娥專訪，她的「母親論」令不少母親大為憤怒。(電視台截圖)
6.12衝突事件當晚，無線電視播出特首林鄭月娥的專訪，當時她提出「母親論」，以不能「縱容小孩子任性」比喻年輕人的反修例示威。螢光幕中的林鄭哽咽訴心聲，卻未有平息民憤，更令曾經支持她的港人媽媽——江太從此背棄她，直斥「佢唔可以代表其他媽媽！」
「本來好支持林鄭，向當時（2017年）嘅局勢上場係好艱難。」江太形容林鄭性格硬淨，心思細密，處事不會左搖右擺，而她在政府工作40多年的經驗，應掌握到政府運作，當日以為她上任特首後，會為香港帶來新景象。即使林鄭擔任行政長官以來，未必完全認同她的政見，也不會不支持林鄭，「因為邊個做都會死，（特首）唔容易做。」
「林鄭冇資格做領導人！」
不過，經歷《逃犯條例》修例草案的連日風波後，猶如將林鄭的面具撕開，江太直言「見到真實嘅佢（林鄭）」。6.12衝突中，江太的21歲兒子忠仔亦有參與集會，義務搬運物資，和平地發聲，卻在警方一發接一發的催淚彈攻勢下，抱頭逃命。在家中密切留意事態進展的江太，猶如熱鍋上的螞蟻，擔心兒子安危，惟幸他沒有受傷。電視畫面中，警方以武力鎮壓和平示威者，江太看得激動落淚，「警察用盾牌不斷向前推啲20歲左右嘅年輕人，唔向現場都睇到，係過份武力！」
當日晚上，江太看了林鄭專訪的一些片段，直言令人非常憤怒，「林鄭媽媽本身都係好偏激，認為啱就要做，其他人就唔啱，佢唔可以代表其他嘅媽媽！」又指若專訪內容是林鄭本人心聲的話，「佢冇資格做領導人！」
林鄭月娥的特首生涯，短短兩年便盡失民心，在餘下三年任期中能否重拾港人信心？江太說未來的事先不討論，但單就今次事件，若林鄭想要取得港人原諒，「企返出嚟道歉，唔係鞠躬就得，係咪真心大家會睇到。」事件演變至今天一發不可收拾的局面，不單是撤回修例，林鄭亦需要承認警方使用過分武力，為將孩子上街和平抗爭卻被定性為「暴徒」、「暴動」致歉，「遊行200萬人，邊個先令事件開始？邊個係始作俑者？」
6月16日的遊行中，不少人是父母，他們的孩子曾在6月12日衝突中被警方武力驅趕。(資料圖片)
親子意見角力 由勸喻到理解變成同行
江太曾經認為，逃犯條例修訂草案並非如年輕一輩所想像般差勁，她曾在兒子參加6.12集會前，嘗試安撫﹕「香港社會仍然係自由嘅社會，你冇犯事唔使驚。」但資訊流通的世代，年輕人輕易接觸各方資訊，對政府施政有獨立見解，她最終尊重兒子的意見，「他代表咗某啲年輕人，對香港冇安全感。」
不過，江太指有不少成年人、老一輩認為年輕人只是想撩是鬥非，「用大道理去阻止子女咁激進」，兒子的同學便因為未能與家人取得共識，親子間為政見不同而爭辯不休，他嘗試令母親理解他的想法，母子二人為此相擁痛哭。
曾抱著樂觀態度、安撫兒子對修例的憂慮的江太，透過電視、新聞看到6.9百萬人大遊行後，政府繼續漠視市民訴求，再引發6.12衝突事件，她開始深入了解《逃犯條例》修訂草案，「我係好理性，認真思考事件始末，睇下年輕人係咪咁激進呢？係咪真係咁盲目呢？根本唔係！」理解、認同年輕一輩的想法，也希望支持這些年輕人，6月16日，江太與朋友們走出家門，上街遊行發聲。
中信大廈外，催淚彈的白色煙霧籠罩著示威者，無數的人朝大廈方向逃走。(網上片段截圖)
21歲男生親歷警武力驅趕的一幕
作為母親，江太心疼兒子在6.12衝突中的遭遇，但她更希望將當日的真相公開。她引述兒子的親身經歷，拼湊出當日在中信大廈門外、煉獄般的畫面。
2014年，只是中學生的忠仔，已做義工幫忙撿走垃圾；2019年，海外畢業回流香港的他，再次在反修例集會協助搬運急救物資。「佢哋好冷靜，冇因為畀指罵食飽飯冇事做而動怒，只係和平示威者，表達訴求。」下午3時，忠仔身在添美道中信大廈對開物資站，不少示威者席地而坐抗爭。同一時間，立法會門外爆發衝突，前線示威者連連被逼退，在後方和平抗爭的示威者未及反應，頓時被困戰線前方，遭失去理性的警員以盾牌推進，對一群年輕人窮追猛打，「大部分人都理性行事，冇激進行為，但點解會身處危險中，好似打杖咁！」
警方在立法會門外及龍匯道兩邊，同時以盾牌及武器推進及驅趕示威者。催淚彈的煙霧籠罩人群，尖叫、慘叫、怒罵的聲音不絕，數以千計的示威者在警方夾擊下無路可逃，唯一生路是中信大廈，但大廈玻璃門被鐵枝和鐵馬封上，示威者只能經一道門逃走，隨時釀成人踩人的慘劇，忠仔形容眼前景象猶如煉獄，「困獸鬥咁，呢個情景一生難忘，有幾百個人有相同經歷。
中信大廈只有右邊的門能打開，數以百計的人只能經這道門逃進大廈，險釀人踩人事件。(網上片段截圖)
江太引述兒子的親身經歷，以「Freedom is not Free」為題 代筆寫下一篇文章，她表示﹕「希望將事件呈現畀大家」。全文如下﹕
Freedom is not Free 6.12 「反送中」
今天我比平時早起了很多，為的是要去金鐘參加「反送中」示威遊行。早上7:30 已有很多人聚集在金鐘站了，那刻真的是好感動香港人咁齊心，咁團結企出來表達訴求。
行上天橋時，已經見到很多朝着立法會方向的示威人仕，中間穿插着恤衫西褲上班族人，但示威者很有默契和禮貌地讓路給他們先行，彷彿就是要讓大家知道我們不是來攪事…而是理性的抗爭者。在天橋上有一些叔叔阿姨不時指罵我哋「阻住晒」，當然還夾著不客氣的粗言和態度，而且更發生互駡場面；我當然不贊同對駡！況且這就是香港可貴之處，因為她可以容納各人自由言論和思想。
我和幾個朋友幫忙運送物資：水、紗布、生理鹽水、乾糧、口罩頭盔、雨遮、鉸剪塑帶等等⋯基本上整個示威過程我們都睇得很清楚，我見到絕大部份人都是安靜和平的、有自掏腰包購買物資的、有義工幫忙派發物資的、而另外有一小撮人是準備在前線以衝擊行動來抗爭政府的⋯⋯，我沒覺得他們背後有組織指揮，只是大家都各自以不同的方式來表達訴求，希望政府撤回修例。
行到去添馬公園時見到大批穿上全副武裝的警察圍住整個立法會，有很多示威者佔領全線夏慤道、添美道紅棉路金鐘道⋯周邊起哄聲不絕以示支持佔領者，人人情緒非常高漲。不過我和朋友都有一個共識，就是警察舉起黃旗就要退後，舉起紅旗就要立即離開！
中午，警方開始擴大封鎖線。當時我們繼續補給物資到添美道，看到中信大廈外面的大電視型幕正在live直播立法會門外的狀況，站在前線的示威者已鼓動起哄，警察與示威者正在對峙中，氣氛非常緊張。
就在一瞬間雙方真的發生衝突了，警方出動胡椒噴霧驅趕人群，示威者全部慌忙走避，之後警察向人群發射催淚彈，又持警棍向人羣追打，情況完全失控！當時我和朋友已被衝散了，而耳邊只有慘叫聲⋯全部人都拼命後退慌忙逃命！
我估計當時大概聚集了300人在中信大廈門外，但警方不斷向前推進過來，並繼續發射胡椒噴霧和催淚彈，當時很多人吸入大量濃煙以致眼睛刺痛又喊又咳又嘔⋯雖然我也中招，但還勉強可以協助將傷者搬到轉角安全位置。
與此同時，大會廣播叫傷者向前行，那邊有物資可以處理傷口;而後面的人群也在高呼：叫我們往立法會方向移動…，因為在灣仔的警察正在快速推進，目的是要將示威人士圍困在一起！
當時大會又大聲廣播「呼籲警察要保持克制，不要再推進過來，因為在中信大廈附近已經好多人堆埋左一齊，擔心會發生意外！而且好多人手無寸鐵，亦沒有物質裝備！」
之後我跟住人群迫至中信大廈外的救護站，混亂中又有催淚彈射入人群當中，即時冒起大陣濃煙於半空中，隨即四起哀叫嚎哭⋯⋯我失控得只懂大叫大喊！
點解警察要這樣對待我們?
我們只是想撤回修訂逃犯條例，難道要將我們變成逃犯對待嗎？
之後我和其他人一起衝入中信大廈，但地面非常濕滑惡劣⋯真的慶幸沒發生人踩人悲劇!
我此生不會忘記這個恐佈情景：
就是當時在中信大廈內是有兩度玻璃大門入口，但其中一道大門已被鐵支和鐵馬頂住所以打不開，加上警方不斷推進和向人羣發射催淚彈，所有人驚惶失措地只顧不停「喪撞」這道打不開的玻璃大門，我看到門外煙霧離漫，有人瞓低、有人行吾郁、有人跪低左、有人被拖行⋯⋯，他們痛苦的樣子彷彿像喪屍一樣活在煉獄中，而我受到催淚彈的影響只顧失控地喊過不停，加上周邊充斥着哀叫聲令我臨近崩潰，情景真的好恐佈。
我不明白為什麼警察連和平遊行的示威者也不放過?
他們是失去了理性嗎？
平時的正義警察叔叔去了哪兒？
之後我跟住人群走入停車場並聯絡到我的朋友，在途經海富中心見到有人血流披面，在金鐘站內有催淚彈煙霧升上半空中⋯，大家都很害怕但仍盡能力互相幫忙治理患者，在煙霧離漫哀嚎聲中彰顯着人性的光輝!
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今年21歲的我
很愛父母家人朋友
愛這個呼吸自由的香港
那怕只是一個微小的力量
也要堅決守護
寫於6月14日