【逃犯條例】一個母親的轉變　兒子遭警暴力驅趕　由撐林鄭變背棄

「林鄭唔代表其他嘅媽媽！」一位曾是特首林鄭月娥支持者的母親，這番憤慨的發言，猶如與林鄭月娥劃清界線。林鄭競選、上任、施政的兩年間，江太曾經認為林鄭的硬淨作風，會為香港帶來新景象，即使偶而不認同其政見，仍然選擇支持林鄭。然而，《逃犯條例》修訂草案的風波中，江太直言看清林鄭的真面目，「佢冇資格做領導人！」 江太的21歲兒子忠仔，6.12參加和平集會，卻換來警察冷酷驅逐。忠仔親睹警方向人群投放催淚彈，數百人走投無路地湧入中信大廈，「痛苦的樣子彷彿像喪屍一樣活在煉獄中」。江太心疼兒子的遭遇，亦令她反思修例的問題，曾有「唔犯事唔會使驚」想法的她，最終在6月16日走上街頭。

6月12日衝突的晚上，電視台播出林鄭月娥專訪，她的「母親論」令不少母親大為憤怒。(電視台截圖)

6.12衝突事件當晚，無線電視播出特首林鄭月娥的專訪，當時她提出「母親論」，以不能「縱容小孩子任性」比喻年輕人的反修例示威。螢光幕中的林鄭哽咽訴心聲，卻未有平息民憤，更令曾經支持她的港人媽媽——江太從此背棄她，直斥「佢唔可以代表其他媽媽！」

「本來好支持林鄭，向當時（2017年）嘅局勢上場係好艱難。」江太形容林鄭性格硬淨，心思細密，處事不會左搖右擺，而她在政府工作40多年的經驗，應掌握到政府運作，當日以為她上任特首後，會為香港帶來新景象。即使林鄭擔任行政長官以來，未必完全認同她的政見，也不會不支持林鄭，「因為邊個做都會死，（特首）唔容易做。」

「林鄭冇資格做領導人！」

不過，經歷《逃犯條例》修例草案的連日風波後，猶如將林鄭的面具撕開，江太直言「見到真實嘅佢（林鄭）」。6.12衝突中，江太的21歲兒子忠仔亦有參與集會，義務搬運物資，和平地發聲，卻在警方一發接一發的催淚彈攻勢下，抱頭逃命。在家中密切留意事態進展的江太，猶如熱鍋上的螞蟻，擔心兒子安危，惟幸他沒有受傷。電視畫面中，警方以武力鎮壓和平示威者，江太看得激動落淚，「警察用盾牌不斷向前推啲20歲左右嘅年輕人，唔向現場都睇到，係過份武力！」

當日晚上，江太看了林鄭專訪的一些片段，直言令人非常憤怒，「林鄭媽媽本身都係好偏激，認為啱就要做，其他人就唔啱，佢唔可以代表其他嘅媽媽！」又指若專訪內容是林鄭本人心聲的話，「佢冇資格做領導人！」

林鄭月娥的特首生涯，短短兩年便盡失民心，在餘下三年任期中能否重拾港人信心？江太說未來的事先不討論，但單就今次事件，若林鄭想要取得港人原諒，「企返出嚟道歉，唔係鞠躬就得，係咪真心大家會睇到。」事件演變至今天一發不可收拾的局面，不單是撤回修例，林鄭亦需要承認警方使用過分武力，為將孩子上街和平抗爭卻被定性為「暴徒」、「暴動」致歉，「遊行200萬人，邊個先令事件開始？邊個係始作俑者？」

6月16日的遊行中，不少人是父母，他們的孩子曾在6月12日衝突中被警方武力驅趕。(資料圖片)

親子意見角力 由勸喻到理解變成同行

江太曾經認為，逃犯條例修訂草案並非如年輕一輩所想像般差勁，她曾在兒子參加6.12集會前，嘗試安撫﹕「香港社會仍然係自由嘅社會，你冇犯事唔使驚。」但資訊流通的世代，年輕人輕易接觸各方資訊，對政府施政有獨立見解，她最終尊重兒子的意見，「他代表咗某啲年輕人，對香港冇安全感。」

不過，江太指有不少成年人、老一輩認為年輕人只是想撩是鬥非，「用大道理去阻止子女咁激進」，兒子的同學便因為未能與家人取得共識，親子間為政見不同而爭辯不休，他嘗試令母親理解他的想法，母子二人為此相擁痛哭。

曾抱著樂觀態度、安撫兒子對修例的憂慮的江太，透過電視、新聞看到6.9百萬人大遊行後，政府繼續漠視市民訴求，再引發6.12衝突事件，她開始深入了解《逃犯條例》修訂草案，「我係好理性，認真思考事件始末，睇下年輕人係咪咁激進呢？係咪真係咁盲目呢？根本唔係！」理解、認同年輕一輩的想法，也希望支持這些年輕人，6月16日，江太與朋友們走出家門，上街遊行發聲。

中信大廈外，催淚彈的白色煙霧籠罩著示威者，無數的人朝大廈方向逃走。(網上片段截圖)

21歲男生親歷警武力驅趕的一幕

作為母親，江太心疼兒子在6.12衝突中的遭遇，但她更希望將當日的真相公開。她引述兒子的親身經歷，拼湊出當日在中信大廈門外、煉獄般的畫面。

2014年，只是中學生的忠仔，已做義工幫忙撿走垃圾；2019年，海外畢業回流香港的他，再次在反修例集會協助搬運急救物資。「佢哋好冷靜，冇因為畀指罵食飽飯冇事做而動怒，只係和平示威者，表達訴求。」下午3時，忠仔身在添美道中信大廈對開物資站，不少示威者席地而坐抗爭。同一時間，立法會門外爆發衝突，前線示威者連連被逼退，在後方和平抗爭的示威者未及反應，頓時被困戰線前方，遭失去理性的警員以盾牌推進，對一群年輕人窮追猛打，「大部分人都理性行事，冇激進行為，但點解會身處危險中，好似打杖咁！」

警方在立法會門外及龍匯道兩邊，同時以盾牌及武器推進及驅趕示威者。催淚彈的煙霧籠罩人群，尖叫、慘叫、怒罵的聲音不絕，數以千計的示威者在警方夾擊下無路可逃，唯一生路是中信大廈，但大廈玻璃門被鐵枝和鐵馬封上，示威者只能經一道門逃走，隨時釀成人踩人的慘劇，忠仔形容眼前景象猶如煉獄，「困獸鬥咁，呢個情景一生難忘，有幾百個人有相同經歷。

中信大廈只有右邊的門能打開，數以百計的人只能經這道門逃進大廈，險釀人踩人事件。(網上片段截圖)

江太引述兒子的親身經歷，以「Freedom is not Free」為題 代筆寫下一篇文章，她表示﹕「希望將事件呈現畀大家」。全文如下﹕