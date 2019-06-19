【逃犯條例】基督教教牧關懷團明續辦公禱會：禱聲不斷，牧人必在

反《逃犯條例》修訂抗爭持續多日，示威者除了參與遊行，也有人選擇在立法會外留守，期間出現獻唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」與祈禱會的宗教團體。據悉由天主教香港教區輔理主教夏志誠所發起於立法會「煲底」進行祈禱會活動，將於星期三晚完結，然而，預計仍會有其他宗教團體留守，以祈禱與聖詩的形式繼續安撫在場示威者情緒及為在場警員「淨化心靈」。 香港基督教教牧聯署籌委會今早（19日）在其Facebook專頁，以「禱聲不斷，有羊在，牧人必在」為題，指若留守民眾有禱告的需求，團體作為「牧者」將會與民眾一同禱告守望，專頁消息於發出後數小時獲得過二百次分享。團體今召開聯合記者會，指不會停辦公禱會，並已安排下一個公禱會在明晚（20日）8時至9時舉行，地點於灣仔循道衛理聯合教會香港堂。 （封面圖片：盧翊銘攝）

連日示威活動中，不少宗教界團體到示威現場頌唱聖詩和作分享。（資料圖片／盧翊銘攝）

據了解，香港基督教教牧聯署籌委會是因應反《逃犯條例》修訂而成立的教牧團體，由簽署反《逃犯條例》修訂的《香港基督教教牧聯署》的獨立教牧組成。籌委會由成立以來，已舉辦多項關注《逃犯條例》的活動，包括6月10至12日的72小時祈禱文刊登、政府總部外公眾早禱會及晚禱會。籌委會活動的策劃人包括多個知名基督教教牧，如前香港基督教協進會主席袁天佑，及現任香港中文大學崇基學院神學院院長邢福增。

由香港基督教教牧聯署委員會、教牧關懷團、基督徒社關學會、使命公民等主辦的「免於被擄的恐懼，同為這城求平安」祈禱運動，在6月10日至12日舉行。（網上截圖）

團體進一步表示，昨日（18日）六大宗教領袖表態接受林鄭道歉的事宜，對籌委會未來會否舉辦公禱會沒有直接影響，他們預計下一個公禱會將於6月20日8時至9時舉行。昨日下午四時，香港特首林鄭月娥於616「反送中」二百萬人大遊行後首次露面，公開道歉。香港基督教協進會於林鄭記者會期間(16:22)在Facebook專頁發表資訊，懇請行政長官向市民公開道歉，亦呼籲社會各界人士接受行政長官公開道歉。呼籲由「香港六宗教領袖座談會」提出，成員為香港六個不同宗教的代表，包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教以及道教；成員於記者會前一日（17日）下午曾與行政長官會談。其中基督教代表為香港基督教協進會主席蘇成溢牧師，此會為香港政府與基督教團體溝通的官方團體，具備一定代表性，但現時未能完全代表香港所有基督教團體。