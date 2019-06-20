【逃犯條例】18種香港找小店助選民登記　何韻詩：選舉未來戰場

民間反對《逃犯條例》修訂行動仍然持續，除了有示威者繼續留守金鐘，要求政府回應訴求，不少團體亦自發開設選民登記街站，呼籲及協助市民登記，更有小店響應行動，在店內放置選民登記表供市民索取。有團體「18種香港」總監何韻詩指，未來的選舉將是重要戰場，希望在7月2日、今年的選民登記截止前，盡量爭取最多選民登記。

團體「18種香港」於遊行期間開設街站，向市民派發選民登記表格，其總監、藝人何韻詩指現時的抗爭要持續，但認為接下來11月的區議會選舉及來年的立法會選舉，將是很重要的戰場：「現在我們要用很多抗爭的方法，去『頂住』政府很多很荒謬的決策，正正是因為我們失去了立法會的大多數議席、話事權。」她表示，包括自己在內，過往不少香港人對選舉、政治都不太認識，甚至有人對政治冷感，惟這幾年間發生的事令這些人開始醒覺、知道這一票的重要性：「但當然還有很多人不知道要登記。」

正因如此，何韻詩和藝人黃耀明、朋友上周臨時決定，在各區設選民登記街站，呼籲市民在7月2日限期前作出登記。雖然年前曾出現民選議員資格被取消的事件，但她認為政府不可能持續無理地取消民主派議員的資格，而未來很多事情都不知道會如何發生，故先不要斟酌太多前景的問題、想投票是否已沒用，「細微的事情也可引來大變化，每個人先會自己能力範圍內的事。」何韻詩續說：「甚麼都不做就更絕望。」

「18種香港」總監何韻詩指，不少市民仍不知道要登記成為選民，故上周臨時決定在各區設選民登記街站。(18種香港Facebook)

除街站以外，「18種香港」亦找來小店響應行動，在店內放置選民登記表供市民索取：「因為18種香港一直都是做社區工作，其社區網絡很多都是支持過我、我的演唱會的小店。因為全職幫忙的人不多，現在我也是調動自己公司的職員去做，所以要廣邀大家參與。」」何韻詩表示，未來亦會在藝術團體舉辦的活動中設站，呼籲參加者登記，期望發散文化界人手，以及「18種香港」的社區力量，盡量爭取最多選民登記。

除街站以外，「18種香港」亦找來小店響應行動，在店內放置選民登記表供市民索取。(18種香港Facebook)

「18種香港」今日已將選民登記表格，陸續送到各響應行動的小店。截至今日下午五時，響應小店資料如下：

港島區：

1. 祥香園茶餐廳

上環皇后大道中345號上環市政大廈2樓熟食中心17號

2. My Little Coffee

灣仔灣仔道188號東方188商場2樓221號舖

3. 心燒食堂

銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅22-23樓

4. Glimpse Workshop

銅鑼灣駱克道533號1樓

5. 香港故事館

灣仔石水渠街72號A地舖

6. 大龍鳳

灣仔慶雲街5號

7. KASO Grocery 嘉嫂辦館

鴨脷洲海怡半島東商場地下G58-G59號舖

8. NOMILKSHAKENOLIFE

西環石塘咀山道31-37號地下A舖

9. 華爾登餅店

西環西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖

10. 肥後屋

銅鑼灣信德街9至11號百威商業大廈地下2-3 號舖

11. 森記圖書公司

北角英皇道193號英皇中心地庫19號

12. Hansgrohe

灣仔駱克道156號地舖

13. Galaxy Bathroom Collection 歐化浴室精品店

灣仔駱克道188號地舖

灣仔駱克道277號地舖

14. Eurobath Collection

灣仔駱克道275號地舖

九龍東：

1. L Wish Motors Services Ltd. 汽車室內設計專門店

觀塘雲漢街61號

2. Suijiba

牛頭角定富街103號地下10號舖

3. 黑地

石硤尾偉智街38號福田大廈19-20號地舖

4. Toolss

石硤尾偉智街38號福田大廈地舖

九龍西：

1. Mum Veggie Cafe

佐敦彌敦道380號香港逸東酒店LG樓8號舖

2. 包販子

太子通菜街254號地舖

3. My Little Coffee

旺角花園街2-16號好景商業中心1樓22室

4. Essential Accessories

荔枝角D2 PLACE 22, 23/6

5. Sogno Gelato

荃灣荃新天地2期UG樓85號舖

新界東：

1. Bittersweet咖啡館

粉嶺聯和墟和豐街和豐閣4號地下

2. 柴太郎咖啡店

西貢市場街11號地舖

新界西：

1. 其奧 - 花生糖專門店

元朗大馬路36號

2. 雞煲棧元朗

元朗媽橫路21-43號地下11號舖

此外，不同區域的地區組織亦自發開街站，呼籲市民登記做選民。「青衣島民」成員王必敏指，6月2日前曾開街站協助街坊處理更改選民地址事宜，惟大家的反應都是『已做了』、『不用了』。「因為6月12日的示威，和上周日200萬人上街遊行，前日多了年輕人和家庭主婦來街站取登記表。」她表示曾向有關家庭主婦了解，發現不少人皆因看不過眼上星期示威行動引發的清場，才決定多走一步：「她們之前都不理這些事情，現在才發現是大問題。」

「青衣島民」成員王必敏指，6月12日的示威過後，多了年輕人和家庭主婦前往街站取登記表。(王必敏提供)

她坦言認為香港人「很慘」，手上就只有這一票，但若連這票都不要的話，自己就只能不認同的議員代表：「我們唯一可做的，就是用選票投走他們。」選民登記於7月2日就會截止，故她指「青衣島民」和區內其他地區人士近日都會密集地於青衣設街站。

此外，「西貢鄉民」前日傍晚亦於市中心設置街站，向街坊派發選民登記表，成員何偉航指，雖然昨晚的反應不算擁躍，但有街坊社交平台上看到消息後，到街站索取表格，亦有人主動到到場幫忙，分發選民登記表。「不少街坊都發現選舉臨近，除了遊行、抗議以外，投票亦可以改變到選舉結果。」

「西貢鄉民」前日傍晚亦於市中心設置街站，向街坊派發選民登記表，成員何偉航指不少街坊都發現投票亦可以改變到選舉結果。(西貢鄉民提供)

他認為，近日反對《逃犯條例》修訂的示威行動、政府的回應，固然是一個觸發到街坊希望多行一步、盡公民權利的契機，但近年多了居民發現，區內不少區議員皆為自動當選，未能在區議會上代表、反映市民的聲音。「反送中是一個很好的例子，很多街坊都找回自動當選議員的投票紀錄，上載到網上，發現他們投的票和民情是相反的。」

不止是對區議員的表現，何偉航表示亦觀察到近年居民對西貢區地區事務亦多了關注：「如南圍村興建230幢豪宅的計劃，不少村民皆是很遲才得知消息，這是其中一個轉捩點。」此計劃衍生出的交通問題，以及西貢區內的健康服務發展，亦令一群西貢居民慢慢覺醒。

何偉航指，留意到網上對反修訂事件的討論屢創新高，惟西貢地方太大了，只靠網上宣傳並不足夠，需要更多街坊成為義工幫忙：「如有街坊加入，幫忙在廣闊的西貢進行宣傳，我相信會事半功倍。」