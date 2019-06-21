【逃犯條例】隨處放物資　示威者如「食雞」可隨手執急救包

有急救站義工將物資隨處放置。(李智智攝)

反修訂《逃犯條例》抗議活動持續，示威者鑑於特首和政府在昨日下午5時的「最後通牒」前未有回應撤回修例等幾大訴求，決定今日(21日)將行動升級，包圍政總。市民自發組成的急救站亦為行動作相應部署，在立法會附近一帶放置約一千包急救包，讓示威者在發生衝突時能及時清理傷口。

《香港01》記者今晨近5時許到場了解，距離預定的示威「行動升級」尚餘一個多小時，有急救站義工於清晨起，在添馬公園的每條燈柱下、立法會示威區花槽每隔數米的位置，放置用保鮮袋包裹好的急救用品、樽裝水，為「升級行動」做好準備，以備不時之需。

急救包內有生理鹽水、繃帶、衛生巾等物品。義工解釋，已預留約一千急救包，若警方在示威期間再發射催淚彈、胡椒噴霧，示威者亦可在短時間內，找到急救物品處理患者。義工又指，立法會外、添美道的位置亦有同樣部署，形容該處有如「星光大道」。

負責人又稱，今次部署是因應與示威者的行動形式，早前曾一同相討對策，以減低受傷風險。他又指，早前只限於固定急救站，令部分受傷示威者未能及時獲救，故今次冀以流動方式，擴大急救範圍，亦增加戰鬥力，「現在就像打(食雞)遊戲一樣，每個地方都可以進行補給。警察要蒐證都要時間，也要逐包打開檢查。」他亦透露，為免清潔工掃走急救包，已一直派員到四周巡邏。