【逃犯條例】禁食舉哀　基督團體七天為政府警察示威者祈禱

香港基督教教牧聯署籌委會舉辦由即日起至6月30日一連七日的禁食祈禱，鼓勵信徒參與一至七日的禁食，為全城舉哀。禁食活動為反修訂《逃犯條例》的運動舉哀，期間每一日為參與運動的香港不同持分者或具體事件進行禱告，包括為政府官員、示威人士、教會教牧、青年群體、香港警察與香港市民祈禱。

香港基督教教牧聯署籌委會展開一連七日的禁食祈禱，並以「禁食舉哀，主治我城」為口號。（網上截圖）

《逃犯條例》修訂風波由四月進入立法程序開始，歷經民陣四次反修例遊行、6月12日警民衝突，與特首宣布「暫緩修例」，《逃犯條例》的修訂成為香港各界關注的重心。籌委會訂立的七天禱告方向，分別為香港各界進行禱告。

香港基督教教牧聯署籌委會於昨日舉辦公禱會，現場有約二百位參與者。（張浩維攝）

《逃犯條例》修訂的風波為政府官員未有好好聆聽民意有關，第一天會為「政府官員」祈禱；在反對《逃犯條例》的運動中大批示威人士走上街頭，第二天會為「示威人士」祈禱；不同教牧、教友在反《逃犯條例》的修訂中介入現實政治，第三天為「教會教牧」祈禱；第四天會為「謊言止息」祈禱；在警民衝突中，有青年示威者受傷、被捕，第五天為「青年群體」祈禱；警方在6月12日對示威者涉使用過分武力，而警隊士氣也受到打擊，第六天為「香港警察」重獲智慧祈禱；香港市民在反對惡法的抗爭中身心俱疲，最後一天為「香港市民」祈禱。

香港基督教教牧聯署籌委會於昨日公禱會，宣布禁食祈禱的事宜。（張浩維攝）

籌委會表示，每日只會訂立代禱的方向，鼓勵信徒自行寫禱文與在社交媒體上分享。信徒可在禁食活動期間自行進行，按照自身狀況決定禁食日數與次數，並通過填寫籌委會的「禁食舉哀主治我城參與表」進行參與。

籌委會亦對禁食禱告提出指引，包括禁食期間可飲用開水或果汁、如遇身體不適即停止禁食、孕婦或體弱者可通過素食代替禁食等。