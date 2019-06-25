東涌缺牙科街症　衛生署：資源有限　加強宣傳護齒減需求

現時東涌設有政府牙科診所，但只服務公務員及家屬，一般市民需長途跋涉到荃灣政府牙科診所才能接受治療。民建聯離島區議員兼立法會議員周浩鼎日前（24日）於離島區議會會上，要求政府擴建東涌牙科診所，為街坊提供牙科街症。出席會議的衛生署監測及流行病學處社區聯絡部醫生呂兆欣表示，現時東涌牙科診所服務量飽，加上資源有限，難以為東涌居民提供牙科街症服務，衛生署會加強宣傳護齒信息冀減少服務需求。

東涌人口快速增加 牙科服務需求大增

周浩鼎在會議上指出，近年東涌有多個屋苑落成，人口不斷上升，對牙科服務需求相應增加，但東涌牙科診所只為公務員和其家屬服務，市民需到荃灣才能接受政府牙科服務，因此希望政府能擴建東涌牙科診所，為市民提供牙科街症。

衛生署代表呂兆欣回應指，現時東涌牙科診所使用率極高，難以騰出時段提供牙科街症服務。此外，擴建牙科診涉及大量資源及人手，惟現時資源及人手有限，無法擴建提供街症服務。

周浩鼎表示，理解資源短缺，但希望衛生署能提供有效方法解決問題；呂兆欣回應指，會從加強教育提升市民保護牙齒意識，盡量減低需求。

另有區議員提出將部份東涌牙科診所的公務員使用額移至荃灣牙科診所，騰出時段為東涌居民服務，呂兆欣指會向署方反映再作研究。