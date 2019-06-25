東涌滿東邨將建標準巴士站　最快年底設新巴士線來往機場

離島區議會昨日（24日）討論區內交通，會上通過支持擴建東涌滿東邨巴士站。另外，運輸署正研究開設新巴士線S65號，來往滿東邨和機場，目標年底通車。

現時滿東邨的居民需要步行到逸東邨，才能乘坐交通工具到機場。工聯會議員鄧家彪提出討論滿東邨的交通，內容包括來往滿東邨和機場的龍運S65號巴士線能否在本月底前投入服務。出席會議的運輸署官員回應指，現時正與巴士公司及居民商討，希望年底前能夠通車。

另外，現時居民會使用來往滿東邨和港珠澳大橋口岸的嶼巴B6號線，來往東涌港鐵站及逸東邨、滿東邨，鄧家彪建議嶼巴B6號線推出分段收費，以惠及使用者。運輸署代表回應指，鼓勵巴士公司提供優惠，新大嶼山巴士公司代表則稱預計今年第三季會向署方申請。

另外，鄧家彪及民主黨議員郭平同時提出，滿東邨巴士站空間不足。郭平指現時巴士站同一時間只能停泊2至3架巴士，若有其他巴士需要上落客只能停在較遠的路旁，對乘客構成危險。會上，路政處代表建議將附近的渠道設施移走，為巴士總站騰出空間，郭平亦於會上動議，將滿東邨巴士上落客點擴建為標準巴士總站，議案獲得通過。

然而，鄧議員也建議將裕東路行人天橋旁的空地改建為巴士總站，以配合東涌西延線的發展。運輸處代表表示他們會考慮此方案的可行性，並與各方溝通。而龍運巴士公司則歡迎建議，並會在未來作出配合。